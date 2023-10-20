Жители Приволжья стали чаще заказывать SIM-карты на маркетплейсах

Tele2, российский оператор мобильной связи, активно расширяет сеть дистрибуции и фиксирует 17% рост продаж SIM-карт в Приволжье. При этом количество торговых точек в локальных и федеральных каналах увеличилось на 20%. Наиболее активно SIM-карты Tele2 приобретают на маркетплейсах и в магазинах бытовой техники в Нижегородской и Самарской областях, Чувашии и Марий Эл.
Tele2 продолжает наращивать сеть альтернативной дистрибуции в Приволжье. За год число точек продаж в Кировской и Нижегородской областях выросло в 1,3 раза, в Татарстане, Чувашии и Ульяновской области в 1,2 раза. SIM-карты Tele2 можно приобрести в отделениях "Почты России", на кассах в сети магазинов "Детский мир", SPAR, DNS, "М.Видео" и "Эльдорадо". В число локальных партнеров в регионах входят продовольственные магазины "Акашево" и "Звениговский". Онлайн-продажа SIM-карт осуществляется в интернет-магазинах "Онлайнтрейд.ру", OZON, Wildberries, KazanExpress, Яндекс Маркет. Часто такой способ подключения становится наиболее удобным вариантом для жителей удаленных населенных пунктов.
45% новых абонентов в альтернативной рознице выбирают тариф "Мой онлайн". Он включает пакет минут и гигабайтов, безлимит для разговоров с абонентами Tele2, безлимит на социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram. Кроме того, клиентам доступен "SOS-пакет" и возможность делиться трафиком по всей стране.
Приобрести SIM-карты Tele2 теперь можно более чем в 3,6 тыс. населенных пунктов в Приволжье. Ключевые преимущества покупки SIM-карт в альтернативной рознице: расположение магазинов в шаговой доступности от жилого массива или возле социально значимых объектов, в случае с маркетплейсами — удобство и оперативность доставки.
Последние комментарии
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.