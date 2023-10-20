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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Жители Приволжья стали чаще заказывать SIM-карты на маркетплейсах

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, активно расширяет сеть дистрибуции и фиксирует 17% рост продаж SIM-карт в Приволжье. При этом количество торговых точек в локальных и федеральных каналах увеличилось на 20%. Наиболее активно SIM-карты Tele2 приобретают на маркетплейсах и в магазинах бытовой техники в Нижегородской и Самарской областях, Чувашии и Марий Эл.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 продолжает наращивать сеть альтернативной дистрибуции в Приволжье. За год число точек продаж в Кировской и Нижегородской областях выросло в 1,3 раза, в Татарстане, Чувашии и Ульяновской области в 1,2 раза. SIM-карты Tele2 можно приобрести в отделениях "Почты России", на кассах в сети магазинов "Детский мир", SPAR, DNS, "М.Видео" и "Эльдорадо". В число локальных партнеров в регионах входят продовольственные магазины "Акашево" и "Звениговский". Онлайн-продажа SIM-карт осуществляется в интернет-магазинах "Онлайнтрейд.ру", OZON, Wildberries, KazanExpress, Яндекс Маркет. Часто такой способ подключения становится наиболее удобным вариантом для жителей удаленных населенных пунктов.

45% новых абонентов в альтернативной рознице выбирают тариф "Мой онлайн". Он включает пакет минут и гигабайтов, безлимит для разговоров с абонентами Tele2, безлимит на социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram. Кроме того, клиентам доступен "SOS-пакет" и возможность делиться трафиком по всей стране.

Приобрести SIM-карты Tele2 теперь можно более чем в 3,6 тыс. населенных пунктов в Приволжье. Ключевые преимущества покупки SIM-карт в альтернативной рознице: расположение магазинов в шаговой доступности от жилого массива или возле социально значимых объектов, в случае с маркетплейсами — удобство и оперативность доставки.

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