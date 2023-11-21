Почти итальянец: китайская спецтехника открывает свои секреты

Несмотря на классическое китайское звучание, биография грузовиков HONGYAN таит в себе интересный факт — прототипом для них стал популярный итальянец IVECO Stralis. Теперь продукция компании Хонгян намерена занять нишу и на российском рынке. Скорее всего, это не займет у них много времени, учитывая, что одной из отличительных технических особенностей грузовиков данной марки является их высокая скорость и динамические характеристики.
Об этом сообщили в пресс-службе лизинговой компании CARCADE, которая предлагает внести свой вклад в ускорение этого процесса, запуская акцию на грузовые автомобили HONGYAN с применением скидки до 300 тыс. рублей. Акция запущена в рамках эксклюзивного сотрудничества с официальным дилером бренда в России — компанией ООО "РТС ТРАК".
В рамках совместной программы можно приобрести популярные модели самосвалов, миксеров и тягачей марки HONGYAN различных комплектаций с использованием максимальной корпоративной скидки в рамках лизингового договора на новую технику. Размер выгоды зависит от модели и комплектации транспортного средства. Так, например, самосвал HONGYAN 8×4 комплектации CQ3406HV39 при оформлении в CARCADE станет дешевле на 200 000 рублей, миксер HONGYAN с колёсной формулой 6×4 в комплектации CQ5266HV35 доступен с выгодой в размере 300 000 рублей, равно как и на седельный тягач HONGYAN 4×2 комплектации CQ4186HV52 С500 скидка на лизинг составит 300 000 рублей.
Организатор партнёрской программы финансирования — ООО "РТС ТРАК" — занимается продажей, ремонтом, обслуживанием грузовых автомобилей и специальной техники на грузовых шасси с 2004 года, а также является официальным дилером завода SAIC-IVECO по продаже грузовиков и спецтехники HONGYAN на всей территории РФ. В 2023 году РТС ТРАК была отмечена компанией Хонгян и награждена дипломом в номинации "Надежный партнер", за профессионализм и вклад в развитие бренда HONGYAN в России.
Кроме этого, компания выполняет доработки грузовиков и производит специальную технику на шасси любых грузовых автомобилей: самосвалы, бортовые, авто с крано-манипуляторными установками, металловозы, рыбовозы, картофелевозы, сортиментовозы, крюковые погрузчики. РТС ТРАК также производит ремонт всех узлов и агрегатов грузовых автомобилей, техническое обслуживание, мелкосрочный ремонт, агрегатный ремонт, ремонт ходовой части грузовиков, автобусов, специальной автотехники. Ремонт и обслуживание ведётся на собственных сервисных станциях компании и партнёрской сети в крупных городах России.
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