В Красноармейском районе мужчина с признаками опьянения угнал чужую машину

Во вторник, 13 февраля, в полицию Красноармейского района обратился житель с заявлением об угоне авто ВАЗ-21101, сообщает облГИБДД.

"Оперативный дежурный уточнил у заявителя цвет, особые приметы и регистрационный номер автомобиля и ориентировал на розыск похищенного транспортного средства наружные службы полиции, и работников организаций правоохранительной направленности", - отмечается в сообщении.

На маршруте патрулирования инспекторы заметили на одной из улиц разыскиваемый автомобиль, остановили его и задержали 33-летнего водителя. Выяснилось, что тот имеет признаки опьянения. Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

"Полицейские доставили водителя автомобиля в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а машину поместили на специализированную стоянку", - уточнили в облГИБДД.