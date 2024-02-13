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Происшествия

В Красноармейском районе мужчина с признаками опьянения угнал чужую машину

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 13 февраля, в полицию Красноармейского района обратился житель с заявлением об угоне авто ВАЗ-21101, сообщает облГИБДД.

"Оперативный дежурный уточнил у заявителя цвет, особые приметы и регистрационный номер автомобиля и ориентировал на розыск похищенного транспортного средства наружные службы полиции, и работников организаций правоохранительной направленности", - отмечается в сообщении.

На маршруте патрулирования инспекторы заметили на одной из улиц разыскиваемый автомобиль, остановили его и задержали 33-летнего водителя. Выяснилось, что тот имеет признаки опьянения. Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

"Полицейские доставили водителя автомобиля в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а машину поместили на специализированную стоянку", - уточнили в облГИБДД.

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