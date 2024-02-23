Полицейским пришлось гоняться за нетрезвым водителем Renault под Тольятти

В Ставропольском районе Самарской области сотрудники ГИБДД остановили нетрезвого водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В с. Висла автоинспекторы решили остановить Renault Kaptur, но водитель попытался скрыться. Правоохранителям пришлось преследовать его. После 15 минут погони по проселочным дорогам нарушитель остановился. За рулем был 45-летний местный житель. Он ответил отказом на предложение правоохранителей пройти освидетельствование.

В итоге на автомобилиста составили протоколы за отказ от освидетельствования и за невыполнение требования сотрудников полиции. Машину отправили на спецстоянку.