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Происшествия

Полицейским пришлось гоняться за нетрезвым водителем Renault под Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 23 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе Самарской области сотрудники ГИБДД остановили нетрезвого водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В с. Висла автоинспекторы решили остановить Renault Kaptur, но водитель попытался скрыться. Правоохранителям пришлось преследовать его. После 15 минут погони по проселочным дорогам нарушитель остановился. За рулем был 45-летний местный житель. Он ответил отказом на предложение правоохранителей пройти освидетельствование.

В итоге на автомобилиста составили протоколы за отказ от освидетельствования и за невыполнение требования сотрудников полиции. Машину отправили на спецстоянку.

Гид потребителя

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