Самарская полиция смогла найти потерявшегося малыша за 10 минут после обращения родителей

Утром в полицию поступило сообщение о пропаже 4-летнего ребенка. Потерявшегося малыша правоохранители смогли найти в течение 10 минут, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Родители рассказали, что вместе с детьми находились в поликлинике. Сначала они одели старшего сына, а пока собирали второго, тот вышел из помещения. Спохватившись, взрослые стали искать его, звать по имени и расспрашивать прохожих. Когда самостоятельные поиски результатов не принесли, родители обратились за помощью в полицию.
"Сотрудник дежурной части уточнил у заявителей приметы ребенка и незамедлительно ориентировал на розыск несовершеннолетнего ближайшие автопатрули, направил информацию о разыскиваемом во все городские отделы полиции. Через несколько минут после поступления сообщения от родителей мальчика и начала розыска сотрудники ППС увидели мальчика без сопровождения взрослых, по описанию схожего с разыскиваемым", - отмечается в сообщении.
Полицейские смогли установить контакт с малышом, проводили в теплое помещение и занимали его рисованием до прибытия родителей. В настоящее время ребенок находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
"За неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего сотрудниками полиции жители Самары привлечены к установленной законом ответственности", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !