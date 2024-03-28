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Происшествия

Самарская полиция смогла найти потерявшегося малыша за 10 минут после обращения родителей

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром в полицию поступило сообщение о пропаже 4-летнего ребенка. Потерявшегося малыша правоохранители смогли найти в течение 10 минут, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Родители рассказали, что вместе с детьми находились в поликлинике. Сначала они одели старшего сына, а пока собирали второго, тот вышел из помещения. Спохватившись, взрослые стали искать его, звать по имени и расспрашивать прохожих. Когда самостоятельные поиски результатов не принесли, родители обратились за помощью в полицию.

"Сотрудник дежурной части уточнил у заявителей приметы ребенка и незамедлительно ориентировал на розыск несовершеннолетнего ближайшие автопатрули, направил информацию о разыскиваемом во все городские отделы полиции. Через несколько минут после поступления сообщения от родителей мальчика и начала розыска сотрудники ППС увидели мальчика без сопровождения взрослых, по описанию схожего с разыскиваемым", - отмечается в сообщении.

Полицейские смогли установить контакт с малышом, проводили в теплое помещение и занимали его рисованием до прибытия родителей. В настоящее время ребенок находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"За неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего сотрудниками полиции жители Самары привлечены к установленной законом ответственности", - отмечается в сообщении.

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