Площадь IKEA в самарском ТЦ "Мега" может занять маркетплейс "Мегамаркет"

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Маркетплейс "Мегамаркет" займет площади IKEA во всех 14 ТЦ "Мега", сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к переговорам источник.

Фото: Архив «ВН»