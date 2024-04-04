Площадь IKEA в самарском ТЦ "Мега" может занять маркетплейс "Мегамаркет"

Маркетплейс "Мегамаркет" займет площади IKEA во всех 14 ТЦ "Мега", сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к переговорам источник.
По словам источника, сделка находится на финальной стадии.
Напомним, в июле 2023 года озвучивалась версия, что в самарском ТЦ "Мега" может открыться магазин турецкого производителя мебели Kelebek - аналога шведской IKEA.
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Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д