В Самаре планируют открыть турецкий аналог IKEA

В самарском ТЦ "Мега" может открыться магазин турецкого производителя мебели Kelebek — аналога шведской IKEA, сообщает РИА Недвижимость.

Первый магазин сети в России уже разместился в торговом центре "Мега Теплый Стан" в Москве. В настоящее время там представлена корпусная и мягкая мебель, матрасы, предметы декора и текстиль, а также товары для сада.

Как уточнил коммерческий директор эксклюзивного импортера Kelebek Денис Разумов, в ближайшее время планируется провести переговоры с торговыми центрами "Мега" по вопросу открытия новых магазинов Kelebek. "Вообще с "Мегой" мы хотим делать сеть и стартанем с "Мегами" во всех регионах, где у них есть (торговые центры — ред.), будем думать и открывать там магазины. Думаю, уже в этом году что-то будет", — сказал Разумов.

Мебельный бренд Kelebek основан в Турции в 1935 г., входит в Doğanlar Holding Kelebek Group.