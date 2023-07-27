16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти разработали "Мультимедийную интерактивную книгу" для музеев и библиотек В Самаре планируют открыть турецкий аналог IKEA 70 конкурсантов прошли в региональный этап конкурса управленцев "Лидеры России" АвтоВАЗ переименовал приобретенный банк в "Авто финанс банк" Московские дилеры АвтоВАЗа оштрафованы за завышение цен

Экономика и бизнес

В Самаре планируют открыть турецкий аналог IKEA

МОСКВА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В самарском ТЦ "Мега" может открыться магазин турецкого производителя мебели Kelebek — аналога шведской IKEA, сообщает РИА Недвижимость.

Первый магазин сети в России уже разместился в торговом центре "Мега Теплый Стан" в Москве. В настоящее время там представлена корпусная и мягкая мебель, матрасы, предметы декора и текстиль, а также товары для сада.

Как уточнил коммерческий директор эксклюзивного импортера Kelebek Денис Разумов, в ближайшее время планируется провести переговоры с торговыми центрами "Мега" по вопросу открытия новых магазинов Kelebek. "Вообще с "Мегой" мы хотим делать сеть и стартанем с "Мегами" во всех регионах, где у них есть (торговые центры — ред.), будем думать и открывать там магазины. Думаю, уже в этом году что-то будет", — сказал Разумов.

Мебельный бренд Kelebek основан в Турции в 1935 г., входит в Doğanlar Holding Kelebek Group.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №24

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 14 июня 2023 10:19 Александр Ведяхин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области

такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:21 Продажу имущества KIN.UP тормозят неузаконенные объекты

Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

Фото на сайте

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6