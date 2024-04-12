Посетители павильона Сбера на выставке "Россия" узнали о возможностях применения коллаборативных роботов

Эксперт из Самары рассказал о том, как при помощи робототехники можно автоматизировать производственные процессы крупных предприятий.в

В лектории павильона Сбера на выставке "Россия" состоялась интерактивная лекция о возможностях использования промышленной робототехники для автоматизации производственных процессов. Спикеры лекции поделились практическими кейсами применения роботов на российских производствах и рассказали об особенностях мирового рынка роботизированной техники.

"Сбербанк стремится к созданию благоприятных условий, способствующих развитию современных технологий. В том числе мы активно поддерживаем корпоративных клиентов в этой сфере деятельности. Уверен, что новаторские проекты в области автоматизации и робототехники могут стать значимым вкладом в развитие предпринимательства и, как следствие, экономики. Ведь благодаря внедрению технологий можно не только оптимизировать рабочие процессы, но и увеличить общую производительность компании, а значит, и прибыль", — отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

Ключевым спикером лекции о робототехнике стал корпоративный клиент Сбербанка из Самары — Сергей Моршанский, директор компании "Тесвел", входящей в состав ГК "Волгаэнергопром". Самарский предприниматель более 15 лет курирует процессы внедрения коллаборативных роботов по всей стране.

"На протяжении 15 лет мы производим роботизированные комплексы для различных отраслей промышленности, поэтому хорошо знаем этот рынок изнутри. Помимо организации поставок промышленных и коллаборативных роботов для наших коллег-интеграторов мы планируем стать одним из крупнейших производителей промышленных роботов в России. При этом Сбер рядом с нами на всех этапах развития бизнеса, в том числе и сейчас — в финансировании строительства нового завода по производству роботов. Уверены, что впереди нас ждёт много новых интересных проектов", — прокомментировал директор ООО "Тесвел" Сергей Моршанский.

Тема робототехники крайне актуальна для Сбера: с 2017 года здесь работает Центр робототехники — корпоративный центр исследований и разработок, который занимается разработкой и запуском интеллектуальных автоматизированных решений. Главная задача центра — создание роботов и других киберфизических систем с применением искусственного интеллекта для решения бизнес‑задач Сбера и его клиентов. Центр создает роботов для складских операций в фулфилмент‑центрах, манипуляционных роботов для кассово‑инкассаторских центров, мобильных роботов, которые могут самостоятельно доставлять грузы, передвигаться в помещениях или на улице, менять маршрут в зависимости от обстановки.