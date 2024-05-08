В школе под Тольятти подросток надел пакет на голову учителю

В среду, 8 мая, полицейские начали проверку по факту публикации в соцсети видеоролика с инцидентом в школе с. Подстепки Ставропольского района.

На видео подросток с целлофановым пакетом подкрадывается к учителю и надевает пакет ему на голову. Ролик сопровождается текстом: "Слушаяйте, вот это вот нормальная ситуация в нашей школе? Как таких учеников допускают до занятий? Директор куда смотрит?!!!" (пунктуация и орфография сохранены — прим. Волга Ньюс). Ниже идет пояснение: "ГБОУ СОШ с. Подстепки", "анонимно".

В обсуждениях пользователи соцсети в большинстве чаще крепкими выражениями осуждают подростка. Но кто-то говорит, что он мог стать жертвой того, кто-то снимал ролик в школе. Также обсуждается вопрос о беззащитности учителей.

Тем временем в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс пояснили, что по факту появления видео полицейские ведут проверку, привлечены сотрудники Подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН).