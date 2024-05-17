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Происшествия

Полицейские заподозрили главу "Института регионального развития" в мошенничестве

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 17 мая, по подозрению в мошенничестве задержана директор АНО "Институт регионального развития" (ИРР) Ольга Михеева. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Фото: Архив «ВН»

"У нее дома и по месту работы проведены обыски. Уголовное дело в отношении Михеевой возбуждено накануне СЧ ГСУ Самарского ГУМВД  по ч. 4 ст. 159 УК РФ.  По версии следствия, она незаконно занимала в ИРР сразу две должности (гендиректора и директора по стратегическому развитию), выплачивая себе зарплату и премии за работу, которую де-факто не выполняла. Первоначальный ущерб оценен почти в ₽ 1,4 млн", - написал депутат в своем Телеграм-канале.

По его информации, полицейские пришли с обыском домой к Михеевой, а затем принудительно доставили в здание следственной части. Там у чиновницы резко поднялось давление и ее на "скорой" отвезли в больницу. После оказания помощи и осмотра врачи не увидели препятствий для продолжения следственных действий.

Вечером Михеева была задержана на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте.

Ольга Михеева возглавляет "ИРР" с момента его создания в 2019 году. Ранее она руководила Госфинконтролем Самарской области и работала исполнительным директором по экономике и финансам в ОДК "Кузнецов".

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