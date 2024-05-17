Полицейские заподозрили главу "Института регионального развития" в мошенничестве

В пятницу, 17 мая, по подозрению в мошенничестве задержана директор АНО "Институт регионального развития" (ИРР) Ольга Михеева. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"У нее дома и по месту работы проведены обыски. Уголовное дело в отношении Михеевой возбуждено накануне СЧ ГСУ Самарского ГУМВД по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, она незаконно занимала в ИРР сразу две должности (гендиректора и директора по стратегическому развитию), выплачивая себе зарплату и премии за работу, которую де-факто не выполняла. Первоначальный ущерб оценен почти в ₽ 1,4 млн", - написал депутат в своем Телеграм-канале.
По его информации, полицейские пришли с обыском домой к Михеевой, а затем принудительно доставили в здание следственной части. Там у чиновницы резко поднялось давление и ее на "скорой" отвезли в больницу. После оказания помощи и осмотра врачи не увидели препятствий для продолжения следственных действий.
Вечером Михеева была задержана на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте.
Ольга Михеева возглавляет "ИРР" с момента его создания в 2019 году. Ранее она руководила Госфинконтролем Самарской области и работала исполнительным директором по экономике и финансам в ОДК "Кузнецов".
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.