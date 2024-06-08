На мобилизованного отца троих детей из Сызрани завели уголовное дело за "дезертирство"

В отношении мобилизованного отца троих детей из Сызрани завели уголовное дело за "дезертирство" — мужчина легально был в отпуске после рождения ребенка и вернулся в зону боевых действий по первому же приказу, сообщает Telegram-канал Readovka.

Илью С. из Сызрани мобилизовали в 2022 г. и с тех пор он выполнял задачи в зоне проведения спецоперации. В конце июля 2023 г. боец получил отпуск и 10 дней лечился в госпитале. А уже 1 августа его супруга родила третьего сына. Тогда Илья поехал в часть и написал два рапорта — на продление отпуска по семейным обстоятельствам и на демобилизацию в связи с тем, что стал многодетным отцом трех несовершеннолетних детей. В части мужчине сказали, что он может спокойно отправляться домой и ждать решения по своим вопросам.

Три раза Илья сам ездил в подразделение, где никакого итогового решения по нему так и не приняли. Все это продолжалось до января текущего года, когда мужчину вызвали в Новороссийск, откуда он отправился дальше выполнять боевые задачи в зоне СВО. После трех недель службы Илью вернули из зоны спецоперации и сообщили, что на него заведено уголовное дело по статье о самовольном оставлении части. Жена бойца рассказала, что суд над ее супругом состоится через неделю.

Супруга Ильи обращалась в различные инстанции, в том числе в Москве, предоставляла доказательства, что отец ее троих детей никуда не бегал, не скрывался и был готов в любой момент вернуться в часть, если бы ему поступило соответствующее распоряжение. Ничего не помогло, героя спецоперации будут судить за "дезертирство", а его трое сыновей, в том числе малыш, которому еще нет одного годика, останутся без папы.

Ситуацией заинтересовался депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. "Обращусь в военную прокуратуру с просьбой детально разобраться в этой ситуации. Нельзя допустить, чтобы возможная бюрократическая ошибка превратила защитника Отечества — в уголовника", — заявил парламентарий.