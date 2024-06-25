Жители Самарской области смогут оценить новые смартфоны HONOR 200 Lite в салонах МТС

МТС цифровая экосистема, сообщает о начале продаж HONOR 200 Lite — первого смартфона из ориентированной на портреты серии HONOR 200. Новинка доступна для покупки жителям Самарской области со скидкой и умными часами в подарок.

HONOR 200 Lite в цветах полночный черный, океанический голубой и мерцающий голубой доступен с конфигурацией памяти 8 + 256 ГБ. Стоимость новинки составляет 32 990 рублей, в период с 25 июня по 8 июля действует специальное предложение: скидка 4000 рублей на покупку, умные часы HONOR CHOICE Watch в подарок или дополнительная выгода на абонемент на связь сроком на 3, 6 или 12 месяцев. Для всех покупателей действует рассрочка 0-0-12.

"Ценовой сегмент, в котором представлена новинка, растет. По итогам первых пяти месяцев 2024 года на российском рынке смартфонов было продано около 600 тыс. устройств стоимостью от 30 до 40 тыс. рублей, что больше, чем годом ранее почти на треть. Уверены, что HONOR 200 Lite также будет пользоваться высоким спросом, а улучшенные алгоритмы портретной съёмки смогут приятно удивить даже самых искушенных пользователей", — комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Смартфон оснащен тройной камерой с основным сенсором 108 Мп, который поддерживает три режима приближения для съемки портретов за счет точного отделения объекта от фона при помощи совмещенного с ультраширокоугольной камерой сенсора глубины. Третья камера представлена сенсором 2 Мп для съемки макро.

Фронтальная камера позволяет создавать яркие и запоминающиеся селфи за счет сенсора с высоким разрешением 50 Мп, новейшего алгоритма HONOR RAW Domain для сохранения детализации темных и светлых участков, а при недостаточном освещении поддерживается светодиодная подсветка. Интеллектуальные алгоритмы селфи-камеры определяют количество людей в кадре и автоматически переключают режимы приближения 1х и 0,8х.

Ультратонкий корпус HONOR 200 Lite сочетает привлекательный внешний вид, эргономику и прочность. Смартфон толщиной всего 6,78 мм и весом 166 г гарантирует удобство использования на протяжении всего дня. Кроме того, смартфон получил сертификат 5 звезд SGS по устойчивости к повреждениям при падении с высоты до 1,65 метра.

HONOR 200 Lite оснащен немерцающим AMOLED-экраном 6,7 дюйма с ультратонкими рамками, частотой обновления 90 Гц, пиковой яркостью до 2000 нит в режиме HDR, а также фирменными технологиями защиты зрения "Динамическая яркость" и "Циркадный ночной экран". Процессор MediaTek Dimensity 6080, 8+8 ГБ оперативной памяти и скоростной накопитель 256 ГБ обеспечивают высокую производительность и плавную работу, а батарея 4500 мА·ч — длительное время автономной работы и поддерживает быструю зарядку HONOR SuperCharge 35 Вт.