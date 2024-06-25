16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Плакса" спешит на помощь: продолжение сериала Сергея Жукова для Wink.ru и СТС поднимает новые подростковые проблемы Жители Самарской области смогут оценить новые смартфоны HONOR 200 Lite в салонах МТС Эльман Бейбутов: "Стратегическое решение Positive Technologies — безопасность без участия человека" Wink вам подарит "Ландыши": завершились съемки современной городской сказки о любви Tele2 почти перестали жаловаться на платные подписки

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Жители Самарской области смогут оценить новые смартфоны HONOR 200 Lite в салонах МТС

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

МТС цифровая экосистема, сообщает о начале продаж HONOR 200 Lite — первого смартфона из ориентированной на портреты серии HONOR 200. Новинка доступна для покупки жителям Самарской области со скидкой и умными часами в подарок.

Фото: предоставлено МТС

HONOR 200 Lite в цветах полночный черный, океанический голубой и мерцающий голубой доступен с конфигурацией памяти 8 + 256 ГБ. Стоимость новинки составляет 32 990 рублей, в период с 25 июня по 8 июля действует специальное предложение: скидка 4000 рублей на покупку, умные часы HONOR CHOICE Watch в подарок или дополнительная выгода на абонемент на связь сроком на 3, 6 или 12 месяцев. Для всех покупателей действует рассрочка 0-0-12.

"Ценовой сегмент, в котором представлена новинка, растет. По итогам первых пяти месяцев 2024 года на российском рынке смартфонов было продано около 600 тыс. устройств стоимостью от 30 до 40 тыс. рублей, что больше, чем годом ранее почти на треть. Уверены, что HONOR 200 Lite также будет пользоваться высоким спросом, а улучшенные алгоритмы портретной съёмки смогут приятно удивить даже самых искушенных пользователей", — комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Смартфон оснащен тройной камерой с основным сенсором 108 Мп, который поддерживает три режима приближения для съемки портретов за счет точного отделения объекта от фона при помощи совмещенного с ультраширокоугольной камерой сенсора глубины. Третья камера представлена сенсором 2 Мп для съемки макро.

Фронтальная камера позволяет создавать яркие и запоминающиеся селфи за счет сенсора с высоким разрешением 50 Мп, новейшего алгоритма HONOR RAW Domain для сохранения детализации темных и светлых участков, а при недостаточном освещении поддерживается светодиодная подсветка. Интеллектуальные алгоритмы селфи-камеры определяют количество людей в кадре и автоматически переключают режимы приближения 1х и 0,8х.

Ультратонкий корпус HONOR 200 Lite сочетает привлекательный внешний вид, эргономику и прочность. Смартфон толщиной всего 6,78 мм и весом 166 г гарантирует удобство использования на протяжении всего дня. Кроме того, смартфон получил сертификат 5 звезд SGS по устойчивости к повреждениям при падении с высоты до 1,65 метра.

HONOR 200 Lite оснащен немерцающим AMOLED-экраном 6,7 дюйма с ультратонкими рамками, частотой обновления 90 Гц, пиковой яркостью до 2000 нит в режиме HDR, а также фирменными технологиями защиты зрения "Динамическая яркость" и "Циркадный ночной экран". Процессор MediaTek Dimensity 6080, 8+8 ГБ оперативной памяти и скоростной накопитель 256 ГБ обеспечивают высокую производительность и плавную работу, а батарея 4500 мА·ч — длительное время автономной работы и поддерживает быструю зарядку HONOR SuperCharge 35 Вт.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2024 08:36 Самарский блогер показал отремонтированную дорогу на ул. 22 Партсъезда

Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30