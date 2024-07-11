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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Самарской области МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МТС объявляет о старте предзаказа на первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта в Самаре. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля. С 24 июля жители Самарской области смогут приобрести новинки онлайн или в розничных магазинах МТС.

Фото: предоставлено МТС

Новая модель смартфона Samsung Galaxy Z Fold6 переведет, резюмирует и автоматически отформатирует заметки по итогам совещания, а также сможет самостоятельно составить ответ на основе анализа предыдущих сообщений по email и в социальных сетях. Новый смартфон сможет заменить профессионального переводчика — на разделенном экране в режиме реального времени можно увидеть расшифровку речи собеседника. Функция "Синхронный перевод" в двухстороннем формате переведет телефонный разговор, в режиме реального времени озвучивая фразы на языке пользователя или отображая их в текстовом формате прямо во время звонка.

Часы Galaxy Watch7 проведут комплексную оценку состояния здоровья и смогут работать в экстремальных условиях — от 500 метров ниже уровня моря до 9 тысяч метров над уровнем моря, что помогает отслеживать предельно сложные тренировки, такие как плавание в океане или езда на велосипеде.

Покупатели Samsung Galaxy Z Flip6 и Z Fold6 получат в подарок наушники Samsung Buds3 Pro при покупке любого смартфона из новой линейки. На все модели смартфонов и часов действует рассрочка.

"Samsung — лидер на рынке складных смартфонов. На него приходится половина всех продаж, а в топ-10 популярных складных устройств входят сразу пять моделей в различных конфигурациях. Мы уверены, что функция искусственного интеллекта позволит увеличить интерес к новинкам и даст возможность Samsung нарастить долю на рынке. К примеру, линейка Galaxy S24 с ИИ стала самой популярной среди Galaxy S за последние три года, и мы это связываем с появлением новой функции", — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Всего в первом полугодии на российском рынке смартфонов было продано 84 тыс. складных устройств на сумму 9,1 млрд рублей, что больше на 9% в штуках и на 13% в деньгах по сравнению с январём-июнем 2023 года.

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