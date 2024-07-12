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Повышали плату за проезд: ФАС уличила 10 тольяттинских перевозчиков в картельном сговоре В Сызрани утонул 40-летний мужчина Прокуратура пресекла продажу табака рядом с детским садом в Зубчаниновке В районе ТЦ "Космопорт" загорелись строительные леса Появились подробности задержания ФСБ экс-начальника из Росгвардии Сергея Кузнецова

Происшествия

Повышали плату за проезд: ФАС уличила 10 тольяттинских перевозчиков в картельном сговоре

ТОЛЬЯТТИ. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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УФАС возбудило дело в отношении 10 компаний, которые повысили цены на проезд в общественном транспорте в Тольятти. Ведомство уличило перевозчиков в нарушении закона о защите конкуренции в виде картельных действий. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства Самарской области.

Дело возбуждено дело в отношении ООО "РОСВЭН", ООО "Зеленоглазое такси", ООО "Гранд-Авто", ООО "Экспресс-Сити", ООО "Альянс", ООО "Спринтер", ООО "Империал-АВТО", ООО "РТ-запчасть", ООО "Тантал", ООО "Тандем".

Причиной для проверки и вынесения вердикта стали материалы от прокуратуры Тольятти, поступившие в Самарское УФАС. 

"В УФАС поступили материалы относительно увеличения стоимости проезда в общественном транспорте со стороны администраций и коммерческих организаций. После проведения анализа представленных материалов, было установлено, что повышение тарифов на проезд в общественном транспорте зафиксировано у нескольких обществ", - рассказали антимонопольщики.

Выяснилось, что 10 организаций более 7 месяцев поэтапно и синхронно устанавливали цены на проезд в общественном транспорте в городе Тольятти. Так, цена на межрайонные поездки с 17 октября 2023 года по 15 апреля 2024 года была 40 рублей, с 15 апреля 2024 года по 3 июня 2024 года — 42 рубля, а с 3 июня 2024 года по 7 июня 2024 года — 45 рублей.

"Имеющиеся сведения указывают на то, что десять организаций в городе Тольятти совершали согласованные действия по установлению цен на проезд в общественном транспорте. Повышение тарифов на проезд, совершенное серьезным количеством организаций одновременно, может рассматриваться как формирование картельной конструкции, что противоречит закону о защите конкуренции", - заключили в ведомстве.

Гид потребителя

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