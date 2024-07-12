Портили смартфоны и сдавали по гарантии: двоих самарцев обвиняют в мошенничествах

В Самаре суд рассматривает уголовное дело двух местных жителей, обвиняемых в мошенничествах с гарантийной техникой. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с ноября 2021 г. по январь 2023 г. мужчины, один из которых занимался проведением товароведческих экспертиз, проворачивали махинации по возмещению гарантийных компенсаций. Они приобретали смартфоны и приводили их в неисправное состояние. Далее по нотариальным доверенностям, без ведома доверителей, составляли необходимые документы и обращались к продавцам с досудебными претензиями на возмещение стоимости якобы некачественного товара. Так они получили от продавцов свыше 700 тыс. руб. компенсационных выплат. В уголовном деле 11 эпизодов.

У одного из обвиняемых арестовали недвижимость стоимостью более 1,7 млн рублей.