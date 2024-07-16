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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МТС обеспечила связь на новом Климовском мосту через Волгу

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МТС цифровая экосистема обеспечила связью и мобильным интернетом Климовский мост через Волгу, где было открыто движение транспорта. Покрытие сети МТС присутствует по всей протяженности моста.

Фото: предоставлено МТС

Новый Климовский мост через Волгу стал частью автомобильного обхода Тольятти в составе федеральной трассы М5. Сеть МТС поможет жителям Самарской области и проезжающим через мост автомобилистам оставаться на связи в пути, пользоваться навигатором и выстраивать маршруты.

"Климовский мост — важный инфраструктурный объект, который не только свяжет два берега Волги, но и обеспечит маршрут в Западный Китай. Сейчас средняя скорость мобильного интернета на новом мосту составляет 25 Мбит в секунду. В дальнейшем мы планируем анализировать нагрузку новой магистрали и при необходимости будем расширять зону покрытия и количество объектов сети сотовой связи", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

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