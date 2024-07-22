"Агротренды-2024": эксперт CARCADE рассказала о финансовой поддержке аграриев

18 июля газета "Коммерсантъ-Прикамье" организовала круглый стол на тему "Агротренды-2024" в рамках межрегиональной специализированной выставки-форума сельскохозяйственной техники для агропромышленного комплекса "Агрофест-2024".

В ходе круглого стола участники обсудили текущее состояние отрасли. К участию были приглашены руководители отраслевых ведомств, владельцы и топ-менеджеры крупных агрохолдингов, малые и средние сельхозпроизводители.

Сельскохозяйственное производство в Пермском крае в последние годы стабильно растёт. Этому способствуют последовательные меры государственной поддержки сельского хозяйства и рост внутреннего спроса. Тем не менее нынешнее состояние отрасли ещё далеко от идеального. Многие малые и средние аграрии испытывают серьёзное конкурентное давление со стороны крупных игроков и ищут новые бизнес-модели и каналы сбыта.

Производство продукции вызывает не меньше сложностей, чем её сбыт. Многие пермские аграрии разочарованы дисбалансом между доходами от продаж и ресурсами для производства товара. По словам Виктории Тоневицкой, заместителя регионального директора пермского представительства лизинговой компании ООО "Каркаде", аграрии могут оформить в лизинг специальную технику для любых аграрных нужд. Компания предлагает услуги рефинансирования лизинга и возвратный лизинг для представителей МСБ, а также постоянно дорабатывает свои продукты под потребности рынка. Кроме того, ООО "Каркаде" содействует в получении субсидий с господдержкой от Минпромторга, а также от автопроизводителей и дистрибьюторов.

"За минувший год "Каркаде" зафиксировала рост продаж сельхозтехники на 69% относительно 2023 года. Мы видим, что в регионах повышается финансовая грамотность предпринимателей, они активно масштабируют свой бизнес и осведомлены о том, что сейчас для получения поддержки можно обращаться не только к государственным органам, но и в коммерческие структуры", — подчеркнула Виктория Тоневицкая.

Участники пришли к выводу, что изучение мирового опыта, государственная поддержка и собственные усилия аграриев внесут ещё больший позитивный вклад в развитие сельского хозяйства в Пермском крае.