Полицейские поймали 30 мигрантов-нарушителей в Куйбышевском районе Самары

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Самарские полицейские провели рейд по мигрантам в Куйбышевском районе Самары. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области