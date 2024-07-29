Полицейские поймали 30 мигрантов-нарушителей в Куйбышевском районе Самары

Самарские полицейские провели рейд по мигрантам в Куйбышевском районе Самары. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
При проверках, прошедших, в том числе на рынке на Южном шоссе, правоохранители обнаружили 30 нарушений правил въезда в РФ или режима пребывания. Также полицейские провели профилактические беседы.
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Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.