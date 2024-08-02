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Финансы Экономика и бизнес

Представители CARCADE посетили ряд агровыставок в летнем сезоне

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники CARCADE присоединились к ряду областных и региональных выставок-демонстраций сельскохозяйственной техники, на которых рассказали аграриям о действующих лизинговых программах и специальных предложениях.

Ключевые выставки сельскохозяйственной техники, известные как "Дни поля", прошли в Ростове-на-Дону, Калуге, Пятигорске, Тамбове, Краснодаре и других городах России. На площадках под открытым небом демонстрировались передовые технологии производства и новейшие образцы сельхозтехники. Мероприятия посетили фермеры, представители крупных сельскохозяйственных предприятий и агропромышленных комплексов со всей страны. Для гостей были организованы обширные деловые программы по вопросам растениеводства и роли современного оборудования в достижении рекордных показателей урожайности.

Сотрудники CARCADE присоединились к выставкам и рассказали аграриям о действующих лизинговых программах и специальных предложениях. Компания сотрудничает со всеми крупными производителями и официальными поставщиками сельхозтехники в России. Для приобретения необходимых сельскохозяйственных машин, клиенты могут рассмотреть варианты покупки с использованием государственных программ поддержки сельского хозяйства или воспользоваться индивидуальными выгодными условиями финансирования в лизинг, исходя из выбора желаемой техники.

"Подобные мероприятия позволяют очень ёмко и быстро понять, куда движется отрасль, какие направления и тенденции развития существуют. Для развития сельского хозяйства необходимы серьёзные финансовые вложения. Лизинг на сегодняшний день является одним из самых выгодных инструментов для быстрого обновления сельхозтехники, поскольку в нём учтены реальные потребности российских фермеров", — рассказала Ирина Лебедева, директор представительства ООО "Каркаде" в г. Краснодар.

Реклама. ООО "Каркаде".

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