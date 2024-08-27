16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
После схода трамвая в Самаре перенесли запуск отремонтированной ветки До конца недели в Самарской области обещают жару и радиационные туманы В двух районах Самары на сутки отключат холодную воду Четыре самарских проекта стали победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды В поселке Фрунзенский Большеглушицкого района к концу года откроется обновленный дом культуры

Общество

После схода трамвая в Самаре перенесли запуск отремонтированной ветки

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 112
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В самарском департаменте транспорта прокомментировали ситуацию с трамваями на отремонтированном участке на ул. Ново-Садовой. 27 августа в соцсетях появились сообщения о сходе трамвая там, где только что обновили пути.

Напомним, трамвай сошел с рельсов на ул. Ново-Садовой. Известно, что он не перевозил пассажиров. Накануне глава Самары Елена Лапушкина заявила, что движение по обновленному участку на ул. Ново-Садовой запущено в тестовом режиме. После происшествия 27 августа запуск трамваев на этом участке решили отложить.

"В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок и в связи с проведением работ по асфальтированию автомобильных переездов на открывающемся участке трамвайного движения от ул. Ново-Вокзальной до Барбошиной поляны, запуск трамваев по капитально обновленному участку состоится не завтра, 28 августа, а в пятницу, 30 августа. Бесплатный компенсационный автобусный будет работать по 31 августа", — официально сообщили в пресс-службе дептранса Самары на запрос Волга Ньюс.

Как уточнили источники Волга Ньюс, сошедший с рельсов трамвай был технический. Говорят, что его запустили в том числе для того, чтобы давать нагрузку на рельсо-шпальную решетку и выявлять недостатки. Недостатки этот трамвай выявил — их будут устранять.

Гид потребителя

Последние комментарии

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

Фото на сайте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1