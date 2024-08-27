После схода трамвая в Самаре перенесли запуск отремонтированной ветки

В самарском департаменте транспорта прокомментировали ситуацию с трамваями на отремонтированном участке на ул. Ново-Садовой. 27 августа в соцсетях появились сообщения о сходе трамвая там, где только что обновили пути.

Напомним, трамвай сошел с рельсов на ул. Ново-Садовой. Известно, что он не перевозил пассажиров. Накануне глава Самары Елена Лапушкина заявила, что движение по обновленному участку на ул. Ново-Садовой запущено в тестовом режиме. После происшествия 27 августа запуск трамваев на этом участке решили отложить.

"В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок и в связи с проведением работ по асфальтированию автомобильных переездов на открывающемся участке трамвайного движения от ул. Ново-Вокзальной до Барбошиной поляны, запуск трамваев по капитально обновленному участку состоится не завтра, 28 августа, а в пятницу, 30 августа. Бесплатный компенсационный автобусный будет работать по 31 августа", — официально сообщили в пресс-службе дептранса Самары на запрос Волга Ньюс.

Как уточнили источники Волга Ньюс, сошедший с рельсов трамвай был технический. Говорят, что его запустили в том числе для того, чтобы давать нагрузку на рельсо-шпальную решетку и выявлять недостатки. Недостатки этот трамвай выявил — их будут устранять.