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Происшествия

На отремонтированном участке Ново-Садовой трамвай сошел с рельсов

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 августа, в Самаре трамвай сошел с рельсов. Произошло это на улице Ново-Садовой, где совсем недавно завершили ремонт путей.

Как сообщили очевидцы в телеграм-канале "Самара №1", сошедшей с рельсов трамвай — служебный. Он не перевозил пассажиров.

По информации мэрии, сейчас проводится обкатка новых рельсов. Служебные трамваи курсируют по участку в тестовом режиме в том числе, чтобы выявить возможные недочеты. Составы с пассажирами планируют пустить 28 августа.

"На данном участке — от проспекта Кирова до Ново-Вокзальной по улице Ново-Садовой проводился капремонт трамвайных путей. Была полностью заменена "подушка" и восстановлена щебеночная насыпь. Также были уложены и присоединены к ливневой городской канализации дренажные системы, отсутствие которых серьезно сказывалось, когда большой поток воды заливал трамвайные пути и много электрических машин выходило из строя. Кроме замены трамвайных путей здесь также поменяли два механических стрелочных перевода и шесть крестовин с отводами. Мы надеемся, что предпринятые меры дадут положительный результат, скорость движения увеличится, а количество аварийных ситуаций, связанных с состоянием путей, уменьшится", — отметил главный инженер МП "Трамвайно-троллейбусное управление" Дмитрий Рябых.

С 15 по 25 сентября на участке планируют провести пост-усадочный ремонт. Как пояснили представители ТТУ, он не скажется на схеме движения электротранспорта и не помешает пассажиропотоку, поскольку выполняется в темное время суток.

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