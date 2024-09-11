Предприимчивый тольяттинец самовольно захватил землю и организовал на ней автостоянку

Тольяттинец превратил участок площадью более 1,3 тыс. кв. метров в автомобильную стоянку. Мужчина самовольно огородил территорию и установил на ней пост охраны. Объект удалось ликвидировать после вмешательства приставов, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Ранее мэрия города обратилась в суд с требованием освободить самовольно захваченный участок. Суд обязал мужчину демонтировать павильон охраны и ограждение.

В отделении судебных приставов Центрального района Тольятти в отношении организатора несанкционированной автостоянки возбудили исполнительное производство. Однако мужчина не торопился освобождать земельный участок. Приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей. Кроме того, должника ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации.

"Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили должника демонтировать павильон охраны и ограждение. Незаконно занятый земельный участок общей площадью свыше 1,3 тыс. кв. м. освобожден. Решение суда исполнено. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением", - отмечается в сообщении.