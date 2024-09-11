Предприимчивый тольяттинец самовольно захватил землю и организовал на ней автостоянку

Тольяттинец превратил участок площадью более 1,3 тыс. кв. метров в автомобильную стоянку. Мужчина самовольно огородил территорию и установил на ней пост охраны. Объект удалось ликвидировать после вмешательства приставов, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Ранее мэрия города обратилась в суд с требованием освободить самовольно захваченный участок. Суд обязал мужчину демонтировать павильон охраны и ограждение.
В отделении судебных приставов Центрального района Тольятти в отношении организатора несанкционированной автостоянки возбудили исполнительное производство. Однако мужчина не торопился освобождать земельный участок. Приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей. Кроме того, должника ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации.
"Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили должника демонтировать павильон охраны и ограждение. Незаконно занятый земельный участок общей площадью свыше 1,3 тыс. кв. м. освобожден. Решение суда исполнено. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.