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Преступления Происшествия

В Тольятти предприниматель лишилась 1,2 млн рублей, планируя заработать на криптовалюте

ТОЛЬЯТТИ. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти, 44-летняя предприниматель стала жертвой кибермошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Она получила в мессенджер предложение от якобы сотрудников биржи. Те пообещали постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в криптовалюту. Женщину поторопили принять решение под предлогом того, что какое-то время действовал бесплатный доступ, а затем все советы стали бы платными. 

Потерпевшая согласилась на условия мошенников. Сначала ей был отправлен обычный ликбез по биржевой торговле. "Успешный трейдер" рассказывал, что покупает и зачем, хвастался своими удачными сделками. Аферисты выслали графики, биржевые курсы. Потом выложили переписку с клиентом, которому они якобы сделали 8-кратную прибыль за 24 часа.

Женщина поверила и отправила мошенникам 100 000 тысяч рублей. Через сутки они показали, что депозит вырос в 10 раз — 1 000 000 рублей. Но, чтобы забрать деньги, нужно было оплатить услуги команды трейдеров.

"Женщина оплатила услуги и перевела для игры на бирже порядка 1 200 000 рублей, после чего неизвестные перестали выходить на связь. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию", - отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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