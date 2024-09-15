В Тольятти предприниматель лишилась 1,2 млн рублей, планируя заработать на криптовалюте

В Тольятти, 44-летняя предприниматель стала жертвой кибермошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Она получила в мессенджер предложение от якобы сотрудников биржи. Те пообещали постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в криптовалюту. Женщину поторопили принять решение под предлогом того, что какое-то время действовал бесплатный доступ, а затем все советы стали бы платными.

Потерпевшая согласилась на условия мошенников. Сначала ей был отправлен обычный ликбез по биржевой торговле. "Успешный трейдер" рассказывал, что покупает и зачем, хвастался своими удачными сделками. Аферисты выслали графики, биржевые курсы. Потом выложили переписку с клиентом, которому они якобы сделали 8-кратную прибыль за 24 часа.

Женщина поверила и отправила мошенникам 100 000 тысяч рублей. Через сутки они показали, что депозит вырос в 10 раз — 1 000 000 рублей. Но, чтобы забрать деньги, нужно было оплатить услуги команды трейдеров.

"Женщина оплатила услуги и перевела для игры на бирже порядка 1 200 000 рублей, после чего неизвестные перестали выходить на связь. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию", - отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.