13 человек отвезли в военкомат после миграционного рейда в Самаре

В Самаре полицейские провели очередной миграционный рейд в Промышленном районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители проверили более 57 человек в жилом секторе на ул. Железной Дивизии и на расположенном рядом рынке. Обнаружилось 14 нарушителей правил въезда или режима пребывания в РФ. Троих из них могут выдворить из страны.

Кроме того, еще 13 человек, уже получивших гражданство России, отправили в военные комиссариаты.