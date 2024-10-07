Главу сельского поселения из Самарской области заподозрили в мошенничестве на 1,9 млн рублей

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении главы одного из сельских поселений Борского района. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Чиновнику вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По версии следствия, в марте 2015 г. он фиктивно устроил знакомого на должность водителя. При этом фактически этот сотрудник не работал, а банковской картой, на которую приходила зарплата, пользовался сам глава поселения. В результате с апреля 2015 г. по август 2024 г. подозреваемый незаконно получил более 1,9 млн рублей.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек