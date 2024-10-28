Игра "Финополия" от "Фаззи Лоджик Лабс" поможет повысить финансовую грамотность

Компания "Фаззи Лоджик Лабс" (дочерняя компания "Ростелекома") разработала уникальную видеоигру "Финополия" с использованием технологий искусственного интеллекта, которая поможет повысить уровень финансовой грамотности.

Ведущая игры (аватар Василиса) олицетворяет мудрость и умение находить выход из самых сложных ситуаций. Участники игры смогут погрузиться в настоящую цифровую сказку: пройти по нехоженым тропам, отдохнуть в тени зеленого дуба в компании ученого кота и многое другое. Геймплей не дает заскучать - в ходе игры необходимо поучаствовать в жизни популярных исторических персонажей. Например, подслушать разговор Зевса и Геры за ужином, помочь поэту Владимиру Маяковскому совершить онлайн-покупку или предостеречь дʼАртаньяна от случайной покупки на фишинговом сайте.

Игра "Финополия" основана на огромном опыте работы компании "Фаззи Лоджик Лабс" в борьбе с вредными продуктами социальной инженерии и экспертных знаниях о мошеннических атаках. Работая более десяти лет с проектами по борьбе с мошенничеством, команда "Фаззи Лоджик Лабс" стала одним из ведущих игроков - разработчиков программного обеспечения SFD¹ и накопила глубокую экспертизу, что позволило им разработать абсолютно новый игровой продукт, который приковал к себе внимание представителей Центрального банка РФ, топ-менеджеров финансовой среды, а также профильных финансовых образовательных учреждений на недавно прошедшем форуме Finopolis-2024.

Лилия Шароватова, генеральный директор ООО "Фаззи Лоджик Лабс":

"Проблема мошеннических атак и борьбы с ними остается актуальной, поскольку методы социальной инженерии постоянно совершенствуются, а люди продолжают становиться жертвами мошенников. Одна из причин данной проблемы - недостаточная осведомленность населения в вопросах финансовой грамотности. Для компании "Фаззи Лоджик Лабс" обеспечение безопасности цифровых сервисов и повышение уровня финансовой грамотности - это не только бизнес-задача, но и социальная ответственность, направленная на повышение качества жизни населения".

Дмитрий Рейдман, директор департамента развития цифрового бизнеса ПАО "Ростелеком":

"Актуальные инновации, такие как игра "Финополия", тщательно разрабатываются командой наших экспертов, которые объединяют в себе страсть к технологиям и глубокое понимание потребностей современных пользователей. Мы стремимся создавать продукты, доступные и полезные для самых разных аудиторий, чтобы каждый мог успешно ориентироваться в цифровом мире и защищать свои интересы".

Решения компании "Фаззи Лоджик Лабс" разработаны на базе искусственного интеллекта и позволяют выявлять подозрительные операции, предотвращать финансовые потери. Продукты компании уже показали высокую эффективность в борьбе с социальной инженерией в рамках внедрения в системы безопасности заказчиков.

¹ Smart Fraud Detection - интеллектуальная система противодействия мошенничеству нового поколения. Решение позволяет выявлять новые тренды финансовых атак, предоставляет расширенную аналитику поведения клиентов, а также полностью соответствует актуальным требованиям законодательства РФ.