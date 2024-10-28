16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Игра "Финополия" от "Фаззи Лоджик Лабс" поможет повысить финансовую грамотность Более 160 тысяч участников посетили конференцию "Авито для продавцов" ИТ-инфраструктура — фундамент цифровизации отечественного транспортного комплекса В Самаре на ремонт 3 вагонов метро планируют потратить 221 млн рублей Сбер представил новую версию GigaChat MAX

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Игра "Финополия" от "Фаззи Лоджик Лабс" поможет повысить финансовую грамотность

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания "Фаззи Лоджик Лабс" (дочерняя компания "Ростелекома") разработала уникальную видеоигру "Финополия" с использованием технологий искусственного интеллекта, которая поможет повысить уровень финансовой грамотности.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Ведущая игры (аватар Василиса) олицетворяет мудрость и умение находить выход из самых сложных ситуаций. Участники игры смогут погрузиться в настоящую цифровую сказку: пройти по нехоженым тропам, отдохнуть в тени зеленого дуба в компании ученого кота и многое другое. Геймплей не дает заскучать - в ходе игры необходимо поучаствовать в жизни популярных исторических персонажей. Например, подслушать разговор Зевса и Геры за ужином, помочь поэту Владимиру Маяковскому совершить онлайн-покупку или предостеречь дʼАртаньяна от случайной покупки на фишинговом сайте.

Игра "Финополия" основана на огромном опыте работы компании "Фаззи Лоджик Лабс" в борьбе с вредными продуктами социальной инженерии и экспертных знаниях о мошеннических атаках. Работая более десяти лет с проектами по борьбе с мошенничеством, команда "Фаззи Лоджик Лабс" стала одним из ведущих игроков - разработчиков программного обеспечения SFD¹ и накопила глубокую экспертизу, что позволило им разработать абсолютно новый игровой продукт, который приковал к себе внимание представителей Центрального банка РФ, топ-менеджеров финансовой среды, а также профильных финансовых образовательных учреждений на недавно прошедшем форуме Finopolis-2024.

Лилия Шароватова, генеральный директор ООО "Фаззи Лоджик Лабс":

"Проблема мошеннических атак и борьбы с ними остается актуальной, поскольку методы социальной инженерии постоянно совершенствуются, а люди продолжают становиться жертвами мошенников. Одна из причин данной проблемы - недостаточная осведомленность населения в вопросах финансовой грамотности. Для компании "Фаззи Лоджик Лабс" обеспечение безопасности цифровых сервисов и повышение уровня финансовой грамотности - это не только бизнес-задача, но и социальная ответственность, направленная на повышение качества жизни населения".

Дмитрий Рейдман, директор департамента развития цифрового бизнеса ПАО "Ростелеком":

"Актуальные инновации, такие как игра "Финополия", тщательно разрабатываются командой наших экспертов, которые объединяют в себе страсть к технологиям и глубокое понимание потребностей современных пользователей. Мы стремимся создавать продукты, доступные и полезные для самых разных аудиторий, чтобы каждый мог успешно ориентироваться в цифровом мире и защищать свои интересы".

Решения компании "Фаззи Лоджик Лабс" разработаны на базе искусственного интеллекта и позволяют выявлять подозрительные операции, предотвращать финансовые потери. Продукты компании уже показали высокую эффективность в борьбе с социальной инженерией в рамках внедрения в системы безопасности заказчиков.

¹ Smart Fraud Detection - интеллектуальная система противодействия мошенничеству нового поколения. Решение позволяет выявлять новые тренды финансовых атак, предоставляет расширенную аналитику поведения клиентов, а также полностью соответствует актуальным требованиям законодательства РФ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Вячеслав Гусев 07 сентября 2024 04:33 Платную трассу "Обход Тольятти" предложили продлить до Сызрани и Ульяновска

90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Валерий Валерьев 23 июля 2024 18:09 Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.

Анатолий Илларионов 05 июля 2024 06:37 В Самаре отказались менять норматив по числу парковок при строительстве жилья

Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3