Мэрия прокомментировала информацию о повышении стоимости проезда в Самаре

В Самаре продолжают действовать существующие тарифы на проезд в общественном транспорте. Решение об их пересмотре не принималось. Так городская администрация прокомментировала заявление главы МП "Трамвайно-троллейбусного управления" Александра Горшкова.
Чиновник заявил о планах по увеличению стоимости проезда в трамваях. По его информации, это произойдет 1 января 2025 года. Но судя по заявлению мэрии, окончательное решение еще не принято.
"Все решения об изменениях стоимости проезда в муниципальном пассажирском транспорте принимаются на основании решения тарифной комиссии, с учетом мнения членов Общественного совета по транспорту, трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, профсоюзных организаций и т. д.", — добавили представители мэрии.
В последний раз стоимость проезда в Самаре повышали в конце 2023 года. Сейчас на муниципальных маршрутах она составляет 38 руб. за наличный расчет, 35 руб. — по карте.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.