Мэрия прокомментировала информацию о повышении стоимости проезда в Самаре

В Самаре продолжают действовать существующие тарифы на проезд в общественном транспорте. Решение об их пересмотре не принималось. Так городская администрация прокомментировала заявление главы МП "Трамвайно-троллейбусного управления" Александра Горшкова.

Чиновник заявил о планах по увеличению стоимости проезда в трамваях. По его информации, это произойдет 1 января 2025 года. Но судя по заявлению мэрии, окончательное решение еще не принято.

"Все решения об изменениях стоимости проезда в муниципальном пассажирском транспорте принимаются на основании решения тарифной комиссии, с учетом мнения членов Общественного совета по транспорту, трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, профсоюзных организаций и т. д.", — добавили представители мэрии.

В последний раз стоимость проезда в Самаре повышали в конце 2023 года. Сейчас на муниципальных маршрутах она составляет 38 руб. за наличный расчет, 35 руб. — по карте.