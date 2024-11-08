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Муниципалитеты Экономическая политика

Мэрия прокомментировала информацию о повышении стоимости проезда в Самаре

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре продолжают действовать существующие тарифы на проезд в общественном транспорте. Решение об их пересмотре не принималось. Так городская администрация прокомментировала заявление главы МП "Трамвайно-троллейбусного управления" Александра Горшкова.

Фото: Волга Ньюс

 Чиновник заявил о планах по увеличению стоимости проезда в трамваях. По его информации, это произойдет 1 января 2025 года. Но судя по заявлению мэрии, окончательное решение еще не принято.

"Все решения об изменениях стоимости проезда в муниципальном пассажирском транспорте принимаются на основании решения тарифной комиссии, с учетом мнения членов Общественного совета по транспорту, трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, профсоюзных организаций и т. д.", — добавили представители мэрии.

В последний раз стоимость проезда в Самаре повышали в конце 2023 года. Сейчас на муниципальных маршрутах она составляет 38 руб. за наличный расчет, 35 руб. — по карте.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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