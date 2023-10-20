В Самаре проезд в общественном транспорте подорожает до 38 рублей

В пятницу, 20 октября в администрации Самары состоялось заседание трехсторонней комиссии по вопросу совершенствования транспортной отрасли и связанное с этим тарифное планирование.

По словам перевозчиков, себестоимость перевозки пассажиров общественным транспортом в последнее время существенно увеличилась. Среди факторов, влияющих на это, названы рост стоимости запасных частей, ГСМ и электроэнергии. Последнее изменение стоимости проезда было с 1 января 2022 года.

Повышение тарифов предполагает увеличение стоимости проезда по всем видам проездных билетов. Вместе с тем, по-прежнему будут защищены льготные категории граждан. Стоимость льготных проездных билетов для студентов и школьников предлагается изменить лишь на 1,6 рублей.

Стоимость проезда за наличный расчет предлагается увеличить с 35 до 38 руб., по безналичному расчету — с 32 до 35 рублей.

В новом тарифном меню стоимость проезда для пенсионеров по социальной карте (карте жителя Самарской области) останется без изменений — 270 руб. за 90 поездок.

Кроме того, до 31 декабря действует акция национальной системы платежных карт "МИР", по которой поездки по привязанным к телефонам картам "МИР" и картам жителя Самарской области обходятся дешевле, на 8 и 10 рублей соответственно.