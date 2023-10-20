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Общество

В Самаре проезд в общественном транспорте подорожает до 38 рублей

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 октября в администрации Самары состоялось заседание трехсторонней комиссии по вопросу совершенствования транспортной отрасли и связанное с этим тарифное планирование.

По словам перевозчиков, себестоимость перевозки пассажиров общественным транспортом в последнее время существенно увеличилась. Среди факторов, влияющих на это, названы рост стоимости запасных частей, ГСМ и электроэнергии. Последнее изменение стоимости проезда было с 1 января 2022 года.

Повышение тарифов предполагает увеличение стоимости проезда по всем видам проездных билетов. Вместе с тем, по-прежнему будут защищены льготные категории граждан. Стоимость льготных проездных билетов для студентов и школьников предлагается изменить лишь на 1,6 рублей.

Стоимость проезда за наличный расчет предлагается увеличить с 35 до 38 руб., по безналичному расчету — с 32 до 35 рублей.

В новом тарифном меню стоимость проезда для пенсионеров по социальной карте (карте жителя Самарской области) останется без изменений — 270 руб. за 90 поездок.

Кроме того, до 31 декабря действует акция национальной системы платежных карт "МИР", по которой поездки по привязанным к телефонам картам "МИР" и картам жителя Самарской области обходятся дешевле, на 8 и 10 рублей соответственно.

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Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....

васильев григорий 28 сентября 2023 05:47 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.

Restor Александр 27 сентября 2023 14:02 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!

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