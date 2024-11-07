16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Увеличение стоимости проезда, рост зарплат и новые вагоны: Александр Горшков рассказал о будущем самарского ТТУ ВСК: аварийность в столице сократилась на 11%, но на 12% выросло число ДТП с участием автомобилей такси и каршеринга В Самарскую область пришло первое пассажирское судно проекта "МПКС" Самарцев предупредили о возможных задержках на переправе из-за непогоды Air Cairo будет летать из Курумоча в Шарм-эль-Шейх

Транспорт Транспорт и связь

Увеличение стоимости проезда, рост зарплат и новые вагоны: Александр Горшков рассказал о будущем самарского ТТУ

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 655
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 1 января 2025 г. стоимость проезда в самарских трамваях возрастет, пути и вагоны отремонтирую, а сотрудникам поднимут зарплаты. Об этом в интервью радио "КП-Самара" рассказал директор ТТУ Александр Горшков.

Сегодня стоимость проезда в трамвае составляет 38 руб. за наличный расчет и 35 рублей по карте. Но Уже с 1 января 2025 г. она вырастет.

"Пока конкретную сумму назвать не можем. Это делается в первую очередь для повышения качества обслуживания подвижного состава. Цены растут, все дорожает, индексируется и заработная плата, увеличилась и расходная составляющая. Сегодня мы ощущаем финансовые трудности, особенно в зимний период, когда мы вынуждены подключать отопление в салонах, по этой причине затратная часть увеличилась на 15-17 млн ежемесячно", — объяснил Александр Горшков.

Говорил директор ТТУ и об износе трамвайных путей по причине длительного отсутствия капитального ремонта. На сегодняшний день он составляет порядка 70%, а износ контактной сети 45%.

"Что касается подвижного состава, здесь износ по трамваям — 60%, троллейбусам — порядка 40%. Увы, по этой причине нам приходится сталкиваться с дорожными происшествиями, но мы стараемся делать все, чтобы наш пассажир успел добраться до пункта назначения вовремя", — отметил глава предприятия-перевозчика.

Ежедневно на линию выпускают 97 трамваев и 67 троллейбусов. Трамвайное-троллейбусное управление обслуживает восемь районов Самары — это 15 маршрутов троллейбуса и 24 маршрута трамвая. Депо раскиданы по разным частям города, их в Самаре шесть: три трамвайных и три троллейбусных. Также существует служба энергохозяйства, аварийно-восстановительная служба, которая помогает трамваям и троллейбусам производить ремонт на линии и занимается доставкой транспорта до депо. Работа, по словам Александра Горшкова, настроена.

"Сейчас один из приоритетов работы предприятия, конечно, замена старого подвижного состава новым. Уже в 2025 г. мы получим 71 новый трамвай "Львенок". А для того, чтобы подвижной состав курсировал без сбоев и строго по графику, необходим ремонт трамвайных путей, контактных сетей и кабелей, что также планируется. В 2024 г. мы начали ремонт магистрали на ул. Ново-Садовой, отремонтирован один участок пути. В 2025 г. планируем ремонт на участках от Ново-Вокзальной до завода Тарасова и от завода Тарасова до Гастелло. Это мы говорим про верхнее строение путей. Также от ул. Ново-Вокзальной до Постникова оврага, где необходимо обновление контактной сети, от Барбошиной поляны до Ботанического сада — здесь замена кабельной линии", — уточнил Александр Горшков.

Средства на капитальный ремонт выделяют из регионального бюджета. Правда, пока никакой информации даже о примерной стоимости работ нет. Кстати, с появлением новых трамваев самарцам обещают комфортные условия, которые отвечают современным требованиям. Это валидаторы для удобной оплаты, кондиционеры в кабине водителя, а также wi-fi для пассажиров в салоне.

Еще одна проблема местного ТТУ — нехватка кадров. Сегодня численность сотрудников муниципального предприятия составляет 2412 человек.

"Пассажиры жалуются, что отсутствуют трамваи и троллейбусы, а это все от нехватки водителей и кондукторов на предприятии. Дефицит кондукторов составляет 45%, водителей — 38%. Мы стараемся выходить из этой ситуации. В 2023 г. мы индексировали заработную плату на 10%, было две индексации на 10% в 2024 году. Также существуют стимулирующие выплаты, если сотрудник не уходит на больничный", — сказал директор ТТУ.

Предприятие организовало учебный центр, где граждане могут получить профессию водителя трамвая или троллейбуса. По словам Александра Горшкова, бесплатное обучение длится полгода, а за успешную сдачу экзаменов в ГИБДД и на базе учебного центра водитель получает 100 тыс. рублей.

"Наши абитуриенты бесплатно обучаются и получают стипендию в размере МРОТ. Также мы предоставляем общежитие горожанам и иногородним. После обучения водитель должен отработать не менее двух лет на нашем предприятии", — объяснил Горшков.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Валерий Валерьев 23 июля 2024 18:09 Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.

Анатолий Илларионов 05 июля 2024 06:37 В Самаре отказались менять норматив по числу парковок при строительстве жилья

Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1