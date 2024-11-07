Увеличение стоимости проезда, рост зарплат и новые вагоны: Александр Горшков рассказал о будущем самарского ТТУ

С 1 января 2025 г. стоимость проезда в самарских трамваях возрастет, пути и вагоны отремонтирую, а сотрудникам поднимут зарплаты. Об этом в интервью радио "КП-Самара" рассказал директор ТТУ Александр Горшков.

Сегодня стоимость проезда в трамвае составляет 38 руб. за наличный расчет и 35 рублей по карте. Но Уже с 1 января 2025 г. она вырастет.

"Пока конкретную сумму назвать не можем. Это делается в первую очередь для повышения качества обслуживания подвижного состава. Цены растут, все дорожает, индексируется и заработная плата, увеличилась и расходная составляющая. Сегодня мы ощущаем финансовые трудности, особенно в зимний период, когда мы вынуждены подключать отопление в салонах, по этой причине затратная часть увеличилась на 15-17 млн ежемесячно", — объяснил Александр Горшков.

Говорил директор ТТУ и об износе трамвайных путей по причине длительного отсутствия капитального ремонта. На сегодняшний день он составляет порядка 70%, а износ контактной сети 45%.

"Что касается подвижного состава, здесь износ по трамваям — 60%, троллейбусам — порядка 40%. Увы, по этой причине нам приходится сталкиваться с дорожными происшествиями, но мы стараемся делать все, чтобы наш пассажир успел добраться до пункта назначения вовремя", — отметил глава предприятия-перевозчика.

Ежедневно на линию выпускают 97 трамваев и 67 троллейбусов. Трамвайное-троллейбусное управление обслуживает восемь районов Самары — это 15 маршрутов троллейбуса и 24 маршрута трамвая. Депо раскиданы по разным частям города, их в Самаре шесть: три трамвайных и три троллейбусных. Также существует служба энергохозяйства, аварийно-восстановительная служба, которая помогает трамваям и троллейбусам производить ремонт на линии и занимается доставкой транспорта до депо. Работа, по словам Александра Горшкова, настроена.

"Сейчас один из приоритетов работы предприятия, конечно, замена старого подвижного состава новым. Уже в 2025 г. мы получим 71 новый трамвай "Львенок". А для того, чтобы подвижной состав курсировал без сбоев и строго по графику, необходим ремонт трамвайных путей, контактных сетей и кабелей, что также планируется. В 2024 г. мы начали ремонт магистрали на ул. Ново-Садовой, отремонтирован один участок пути. В 2025 г. планируем ремонт на участках от Ново-Вокзальной до завода Тарасова и от завода Тарасова до Гастелло. Это мы говорим про верхнее строение путей. Также от ул. Ново-Вокзальной до Постникова оврага, где необходимо обновление контактной сети, от Барбошиной поляны до Ботанического сада — здесь замена кабельной линии", — уточнил Александр Горшков.

Средства на капитальный ремонт выделяют из регионального бюджета. Правда, пока никакой информации даже о примерной стоимости работ нет. Кстати, с появлением новых трамваев самарцам обещают комфортные условия, которые отвечают современным требованиям. Это валидаторы для удобной оплаты, кондиционеры в кабине водителя, а также wi-fi для пассажиров в салоне.

Еще одна проблема местного ТТУ — нехватка кадров. Сегодня численность сотрудников муниципального предприятия составляет 2412 человек.

"Пассажиры жалуются, что отсутствуют трамваи и троллейбусы, а это все от нехватки водителей и кондукторов на предприятии. Дефицит кондукторов составляет 45%, водителей — 38%. Мы стараемся выходить из этой ситуации. В 2023 г. мы индексировали заработную плату на 10%, было две индексации на 10% в 2024 году. Также существуют стимулирующие выплаты, если сотрудник не уходит на больничный", — сказал директор ТТУ.

Предприятие организовало учебный центр, где граждане могут получить профессию водителя трамвая или троллейбуса. По словам Александра Горшкова, бесплатное обучение длится полгода, а за успешную сдачу экзаменов в ГИБДД и на базе учебного центра водитель получает 100 тыс. рублей.

"Наши абитуриенты бесплатно обучаются и получают стипендию в размере МРОТ. Также мы предоставляем общежитие горожанам и иногородним. После обучения водитель должен отработать не менее двух лет на нашем предприятии", — объяснил Горшков.