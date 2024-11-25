Жительницу Самары отправили под стражу за убийство подруги

В Самаре отправили под стражу 52-летнюю местную жительницу, которую подозревают в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 21 ноября женщина выпивала дома у 59-летней знакомой. В какой-то момент женщины поссорились, и гостья несколько раз ударила подругу колюще-режущим предметом в грудь. Пострадавшая скончалась на месте.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...