Глава СК России затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав инвалида в Сызрани

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у главы СУ СК РФ по Самарской области Александра Воеводина доклад по уголовному делу о нарушении прав инвалида в Сызрани, сообщает Информационный центр федерального ведомства.

Женщина, являющаяся инвалидом детства, проживала в муниципальной квартире дома, 1955 года постройки, на ул. Нахимова в Сызрани. В 2015 г. здание признано аварийным, собственникам жилых помещений предоставлены компенсационные выплаты. Однако инвалид и еще одна пенсионерка длительное время продолжали пребывать в непригодных условиях. Лишь после многочисленных обращений с женщиной заключили договор социального найма жилого помещения, где, как выяснилось впоследствии, зарегистрирован посторонний человек. В результате она не имеет возможности приватизировать выделенное жилье.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено ранее по поручению Александра Бастрыкина. Теперь глава СК РФ затребовал доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.