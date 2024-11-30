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Глава СК России затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав инвалида в Сызрани

МОСКВА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у главы СУ СК РФ по Самарской области Александра Воеводина доклад по уголовному делу о нарушении прав инвалида в Сызрани, сообщает Информационный центр федерального ведомства.

Женщина, являющаяся инвалидом детства, проживала в муниципальной квартире дома, 1955 года постройки, на ул. Нахимова в Сызрани. В 2015 г. здание признано аварийным, собственникам жилых помещений предоставлены компенсационные выплаты. Однако инвалид и еще одна пенсионерка длительное время продолжали пребывать в непригодных условиях. Лишь после многочисленных обращений с женщиной заключили договор социального найма жилого помещения, где, как выяснилось впоследствии, зарегистрирован посторонний человек. В результате она не имеет возможности приватизировать выделенное жилье. 

Уголовное дело по данному факту было возбуждено ранее по поручению Александра Бастрыкина. Теперь глава СК РФ затребовал доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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