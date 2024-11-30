Глава СК России затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав инвалида в Сызрани

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у главы СУ СК РФ по Самарской области Александра Воеводина доклад по уголовному делу о нарушении прав инвалида в Сызрани, сообщает Информационный центр федерального ведомства.
Женщина, являющаяся инвалидом детства, проживала в муниципальной квартире дома, 1955 года постройки, на ул. Нахимова в Сызрани. В 2015 г. здание признано аварийным, собственникам жилых помещений предоставлены компенсационные выплаты. Однако инвалид и еще одна пенсионерка длительное время продолжали пребывать в непригодных условиях. Лишь после многочисленных обращений с женщиной заключили договор социального найма жилого помещения, где, как выяснилось впоследствии, зарегистрирован посторонний человек. В результате она не имеет возможности приватизировать выделенное жилье.
Уголовное дело по данному факту было возбуждено ранее по поручению Александра Бастрыкина. Теперь глава СК РФ затребовал доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?