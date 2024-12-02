Полиция начала проверку из-за массовой драки подростков в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске полицейские начали проверку из-за массовой драки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
30 ноября правоохранителям поступило сообщение о конфликте на ул. Суворова. Полицейские выехали туда, опросили очевидцев.
Также видео инцидента появилось в Интернете. На записи компания подростков избивает двух человек.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?