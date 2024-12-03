В Южном Городе молодой человека разбил стеклянную дверь в пункте полиции

В Самарской области молодой человек разбил стеклянную дверь участкового пункта полиции. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
В интернете появилась информация о том, что некто разбил стеклянную дверь в участковом пункте полиции Дубовый Умет на Николаевском проспекте в мкр. Южный Город.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области прокомментировали инцидент. По данным полицейских, 1 декабря дверь случайно разбил молодой человек. Он не скрывался и дождался полицейских, которые составили протокол об административном правонарушении.
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Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.