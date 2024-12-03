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Происшествия

В Южном Городе молодой человека разбил стеклянную дверь в пункте полиции

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области молодой человек разбил стеклянную дверь участкового пункта полиции. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В интернете появилась информация о том, что некто разбил стеклянную дверь в участковом пункте полиции Дубовый Умет на Николаевском проспекте в мкр. Южный Город.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области прокомментировали инцидент. По данным полицейских, 1 декабря дверь случайно разбил молодой человек. Он не скрывался и дождался полицейских, которые составили протокол об административном правонарушении.

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