В Южном Городе молодой человека разбил стеклянную дверь в пункте полиции

В Самарской области молодой человек разбил стеклянную дверь участкового пункта полиции. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В интернете появилась информация о том, что некто разбил стеклянную дверь в участковом пункте полиции Дубовый Умет на Николаевском проспекте в мкр. Южный Город.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области прокомментировали инцидент. По данным полицейских, 1 декабря дверь случайно разбил молодой человек. Он не скрывался и дождался полицейских, которые составили протокол об административном правонарушении.