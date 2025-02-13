На ул. Ново-Садовой в Самаре трамвай сошел с рельсов

В четверг утром, 13 февраля, на ул. Ново-Садовой в Самаре произошло ЧП - с рельсов сошел трамвай маршрута № 5. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

"Задержка движения трамваев в оба направления по ул. Ново-Садовой. Сход вагона трамвая маршрута № 5. Помощь уже в пути. О восстановлении движения сообщим дополнительно", — рассказали в ведомстве.

Происшествие произошло недалеко от детской больницы им. Ивановой.