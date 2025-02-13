На ул. Ново-Садовой в Самаре трамвай сошел с рельсов

В четверг утром, 13 февраля, на ул. Ново-Садовой в Самаре произошло ЧП - с рельсов сошел трамвай маршрута № 5. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.
"Задержка движения трамваев в оба направления по ул. Ново-Садовой. Сход вагона трамвая маршрута № 5. Помощь уже в пути. О восстановлении движения сообщим дополнительно", — рассказали в ведомстве.
Происшествие произошло недалеко от детской больницы им. Ивановой.
Последние комментарии
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы