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Происшествия

На ул. Ново-Садовой в Самаре трамвай сошел с рельсов

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг утром, 13 февраля, на ул. Ново-Садовой в Самаре произошло ЧП - с рельсов сошел трамвай маршрута № 5. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

"Задержка движения трамваев в оба направления по ул. Ново-Садовой. Сход вагона трамвая маршрута № 5. Помощь уже в пути. О восстановлении движения сообщим дополнительно", — рассказали в ведомстве.

Происшествие произошло недалеко от детской больницы им. Ивановой.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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