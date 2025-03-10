В ночь на 10 марта несколько БПЛА пытались атаковать Новокуйбышевск

В ночь на понедельник, 10 марта, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили несколько БПЛА над территорией Самарской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: три — над территорией Самарской области, по два БПЛА уничтожены над территориями Воронежской и Орловской областей и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей", - отмечается в сообщении федерального ведомства.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что взрывы были слышны в Новокуйбышевске. Официальных данных от региональных ведомств пока не поступало.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.