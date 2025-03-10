В ночь на 10 марта несколько БПЛА пытались атаковать Новокуйбышевск

В ночь на понедельник, 10 марта, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили несколько БПЛА над территорией Самарской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: три — над территорией Самарской области, по два БПЛА уничтожены над территориями Воронежской и Орловской областей и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей", - отмечается в сообщении федерального ведомства.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что взрывы были слышны в Новокуйбышевске. Официальных данных от региональных ведомств пока не поступало.