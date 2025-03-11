В Самаре проиндексируют тарифы на речные перевозки

В Самарской области в период навигации 2025 года проиндексировали предельные максимальные цены на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом. Соответствующий проект приказа опубликовал региональный департамент ценового и тарифного регулирования.
Речь идет о пригородных маршрутах Самара (Речной вокзал) - Рождествено, Самара (Речной вокзал) - с. Зольное, Самара (Речной вокзал) - Винновка (Осиновка), Самара (Речной вокзал) - Ширяево.
В текущем сезоне взрослый билет от Самары до Рождествено обойдется в 105 рублей, детский - в 53 рубля, от Речного вокзала до Винновки (Осиновка) - 164 и 82 рубля, соответственно, из Самары до Зольного - 190 рублей взрослый и 95 рублей детский, из столицы региона до Ширяево - 152 и 76 рублей, соответственно. Более подробно с обновленными тарифами можно ознакомиться на сайте департамента и в таблице ниже:
|
Остановочные пункты отправления-назначения
|
Предельный максимальный
|
Полный билет
|
Детский билет
|
Маршрут «г. Самара (Речной вокзал) - с. Рождествено»
|
Самара - Проран - Рождествено
|
105
|
53
|
Маршрут «г. Самара (Речной вокзал) - Винновка (с. Осиновка)»
|
Самара - Средний Пляж
|
100
|
50
|
Самара - Нижний Пляж
|
100
|
50
|
Самара - Шелехметь
|
138
|
70
|
Самара - Винновка (Монастырь)
|
152
|
76
|
Самара - Винновка (Осиновка)
|
164
|
82
|
Средний Пляж - Нижний Пляж
|
100
|
50
|
Средний Пляж - Шелехметь
|
126
|
63
|
Средний Пляж - Винновка (Монастырь)
|
126
|
63
|
Средний Пляж - Винновка (Осиновка)
|
126
|
63
|
Нижний Пляж - Шелехметь
|
100
|
50
|
Нижний Пляж - Винновка (Монастырь)
|
126
|
63
|
Нижний Пляж - Винновка (Осиновка)
|
126
|
63
|
Шелехметь - Винновка (Монастырь)
|
126
|
63
|
Шелехметь - Винновка (Осиновка)
|
126
|
63
|
Маршрут «г. Самара (Речной вокзал) - с. Зольное»
|
Самара - Осипенко
|
80
|
40
|
Самара - Поляна им. Фрунзе
|
100
|
50
|
Самара - Пляж им. Фрунзе
|
114
|
57
|
Самара - Подгоры
|
132
|
66
|
Самара - Гаврилова Поляна
|
132
|
66
|
Самара - Ширяево
|
152
|
76
|
Самара - Богатырь
|
160
|
80
|
Самара - Солнечная Поляна
|
164
|
82
|
Самара - Зольное
|
190
|
95
|
Осипенко - Поляна им. Фрунзе
|
100
|
50
|
Осипенко - Пляж им. Фрунзе
|
132
|
66
|
Осипенко - Подгоры
|
132
|
66
|
Осипенко - Гаврилова Поляна
|
132
|
66
|
Поляна им. Фрунзе - Пляж им. Фрунзе
|
100
|
50
|
Поляна им. Фрунзе - Подгоры
|
132
|
66
|
Поляна им. Фрунзе - Гаврилова Поляна
|
132
|
66
|
Поляна им. Фрунзе - Ширяево
|
144
|
72
|
Поляна им. Фрунзе - Богатырь
|
144
|
72
|
Поляна им. Фрунзе - Солнечная Поляна
|
144
|
72
|
Поляна им. Фрунзе - Зольное
|
160
|
80
|
Пляж им. Фрунзе - Подгоры
|
126
|
63
|
Пляж им. Фрунзе - Гаврилова Поляна
|
126
|
63
|
Подгоры - Гаврилова Поляна
|
100
|
50
|
Ширяево - Богатырь
|
100
|
50
|
Ширяево - Солнечная Поляна
|
100
|
50
|
Ширяево - Зольное
|
100
|
50
|
Богатырь - Солнечная Поляна
|
100
|
50
|
Богатырь - Зольное
|
100
|
50
|
Солнечная Поляна - Зольное
|
100
|
50
|
Маршрут «г. Самара (Речной вокзал) - с. Ширяево»
|
Самара - Поляна им. Фрунзе
|
100
|
50
|
Самара - Ширяево
|
152
|
76
|
Поляна им. Фрунзе - Ширяево
|
144
|
72
В документах к проекту отмечается, что предельные максимальные уровни тарифов на перевозку багажа (за каждые 10 кг багажа) определяются в размере 20% от предельных максимальных уровней тарифов за перевозку пассажиров (полный билет).
Отметим, что стоимость проезда на речном транспорте корректируется ежегодно. Так, годом ранее взрослый билет от Самары до Рождествено стоил 100 руб., детский - 50 рублей. Из столицы региона до Зольного - 174 и 87 руб., соответственно, до Ширяево - 142/71 руб., до Богатыря - 146/73 руб., до Солнечной Поляны - 152/76 руб., до Поляны им. Фрунзе - 94/47, до Подгор и Гавриловой Поляны - 124/62 руб., до Винновки (Осиновка) - 152/76 рублей.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????