В Самаре проиндексируют тарифы на речные перевозки

В Самарской области в период навигации 2025 года проиндексировали предельные максимальные цены на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом. Соответствующий проект приказа опубликовал региональный департамент ценового и тарифного регулирования.

Речь идет о пригородных маршрутах Самара (Речной вокзал) - Рождествено, Самара (Речной вокзал) - с. Зольное, Самара (Речной вокзал) - Винновка (Осиновка), Самара (Речной вокзал) - Ширяево.

В текущем сезоне взрослый билет от Самары до Рождествено обойдется в 105 рублей, детский - в 53 рубля, от Речного вокзала до Винновки (Осиновка) - 164 и 82 рубля, соответственно, из Самары до Зольного - 190 рублей взрослый и 95 рублей детский, из столицы региона до Ширяево - 152 и 76 рублей, соответственно. Более подробно с обновленными тарифами можно ознакомиться на сайте департамента и в таблице ниже:

Остановочные пункты отправления-назначения

(в прямом и обратном направлении) Предельный максимальный

уровень тарифа, в рублях Полный билет Детский билет Маршрут «г. Самара (Речной вокзал) - с. Рождествено» Самара - Проран - Рождествено 105 53 Маршрут «г. Самара (Речной вокзал) - Винновка (с. Осиновка)» Самара - Средний Пляж 100 50 Самара - Нижний Пляж 100 50 Самара - Шелехметь 138 70 Самара - Винновка (Монастырь) 152 76 Самара - Винновка (Осиновка) 164 82 Средний Пляж - Нижний Пляж 100 50 Средний Пляж - Шелехметь 126 63 Средний Пляж - Винновка (Монастырь) 126 63 Средний Пляж - Винновка (Осиновка) 126 63 Нижний Пляж - Шелехметь 100 50 Нижний Пляж - Винновка (Монастырь) 126 63 Нижний Пляж - Винновка (Осиновка) 126 63 Шелехметь - Винновка (Монастырь) 126 63 Шелехметь - Винновка (Осиновка) 126 63 Маршрут «г. Самара (Речной вокзал) - с. Зольное» Самара - Осипенко 80 40 Самара - Поляна им. Фрунзе 100 50 Самара - Пляж им. Фрунзе 114 57 Самара - Подгоры 132 66 Самара - Гаврилова Поляна 132 66 Самара - Ширяево 152 76 Самара - Богатырь 160 80 Самара - Солнечная Поляна 164 82 Самара - Зольное 190 95 Осипенко - Поляна им. Фрунзе 100 50 Осипенко - Пляж им. Фрунзе 132 66 Осипенко - Подгоры 132 66 Осипенко - Гаврилова Поляна 132 66 Поляна им. Фрунзе - Пляж им. Фрунзе 100 50 Поляна им. Фрунзе - Подгоры 132 66 Поляна им. Фрунзе - Гаврилова Поляна 132 66 Поляна им. Фрунзе - Ширяево 144 72 Поляна им. Фрунзе - Богатырь 144 72 Поляна им. Фрунзе - Солнечная Поляна 144 72 Поляна им. Фрунзе - Зольное 160 80 Пляж им. Фрунзе - Подгоры 126 63 Пляж им. Фрунзе - Гаврилова Поляна 126 63 Подгоры - Гаврилова Поляна 100 50 Ширяево - Богатырь 100 50 Ширяево - Солнечная Поляна 100 50 Ширяево - Зольное 100 50 Богатырь - Солнечная Поляна 100 50 Богатырь - Зольное 100 50 Солнечная Поляна - Зольное 100 50 Маршрут «г. Самара (Речной вокзал) - с. Ширяево» Самара - Поляна им. Фрунзе 100 50 Самара - Ширяево 152 76 Поляна им. Фрунзе - Ширяево 144 72

В документах к проекту отмечается, что предельные максимальные уровни тарифов на перевозку багажа (за каждые 10 кг багажа) определяются в размере 20% от предельных максимальных уровней тарифов за перевозку пассажиров (полный билет).

Отметим, что стоимость проезда на речном транспорте корректируется ежегодно. Так, годом ранее взрослый билет от Самары до Рождествено стоил 100 руб., детский - 50 рублей. Из столицы региона до Зольного - 174 и 87 руб., соответственно, до Ширяево - 142/71 руб., до Богатыря - 146/73 руб., до Солнечной Поляны - 152/76 руб., до Поляны им. Фрунзе - 94/47, до Подгор и Гавриловой Поляны - 124/62 руб., до Винновки (Осиновка) - 152/76 рублей.