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Общество

В Самаре проиндексируют тарифы на речные перевозки

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в период навигации 2025 года проиндексировали предельные максимальные цены на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом. Соответствующий проект приказа опубликовал региональный департамент ценового и тарифного регулирования.

Речь идет о пригородных маршрутах Самара (Речной вокзал) - Рождествено, Самара (Речной вокзал) - с. Зольное, Самара (Речной вокзал) - Винновка (Осиновка), Самара (Речной вокзал) - Ширяево.

В текущем сезоне взрослый билет от Самары до Рождествено обойдется в 105 рублей, детский - в 53 рубля, от Речного вокзала до Винновки (Осиновка) - 164 и 82 рубля, соответственно, из Самары до Зольного - 190 рублей взрослый и 95 рублей детский, из столицы региона до Ширяево - 152 и 76 рублей, соответственно. Более подробно с обновленными тарифами можно ознакомиться на сайте департамента и в таблице ниже:

Остановочные пункты отправления-назначения
 (в прямом и обратном направлении)

Предельный максимальный
 уровень тарифа, в рублях

Полный билет

Детский билет

Маршрут «г. Самара (Речной вокзал) - с. Рождествено»

Самара - Проран - Рождествено

105

53

Маршрут «г. Самара (Речной вокзал) - Винновка (с. Осиновка)»

Самара - Средний Пляж

100

50

Самара - Нижний Пляж

100

50

Самара - Шелехметь 

138

70

Самара - Винновка (Монастырь)

152

76

Самара - Винновка (Осиновка)

164

82

Средний Пляж - Нижний Пляж

100

50

Средний Пляж - Шелехметь 

126

63

Средний Пляж - Винновка (Монастырь)

126

63

Средний Пляж - Винновка (Осиновка)

126

63

Нижний Пляж - Шелехметь 

100

50

Нижний Пляж - Винновка (Монастырь)

126

63

Нижний Пляж - Винновка (Осиновка)

126

63

Шелехметь - Винновка (Монастырь)

126

63

Шелехметь - Винновка (Осиновка)

126

63

Маршрут «г. Самара (Речной вокзал) - с. Зольное»

Самара - Осипенко

80

40

Самара - Поляна им. Фрунзе

100

50

Самара - Пляж им. Фрунзе

114

57

Самара - Подгоры 

132

66

Самара - Гаврилова Поляна

132

66

Самара - Ширяево

152

76

Самара - Богатырь

160

80

Самара - Солнечная Поляна

164

82

Самара - Зольное

190

95

Осипенко - Поляна им. Фрунзе

100

50

Осипенко - Пляж им. Фрунзе

132

66

Осипенко - Подгоры 

132

66

Осипенко - Гаврилова Поляна

132

66

Поляна им. Фрунзе - Пляж им. Фрунзе

100

50

Поляна им. Фрунзе - Подгоры 

132

66

Поляна им. Фрунзе - Гаврилова Поляна

132

66

Поляна им. Фрунзе - Ширяево

144

72

Поляна им. Фрунзе - Богатырь

144

72

Поляна им. Фрунзе - Солнечная Поляна

144

72

Поляна им. Фрунзе - Зольное

160

80

Пляж им. Фрунзе - Подгоры 

126

63

Пляж им. Фрунзе - Гаврилова Поляна

126

63

Подгоры - Гаврилова Поляна

100

50

Ширяево - Богатырь

100

50

Ширяево - Солнечная Поляна

100

50

Ширяево - Зольное

100

50

Богатырь - Солнечная Поляна

100

50

Богатырь - Зольное

100

50

Солнечная Поляна - Зольное

100

50

Маршрут «г. Самара (Речной вокзал) - с. Ширяево»

Самара - Поляна им. Фрунзе

100

50

Самара - Ширяево

152

76

Поляна им. Фрунзе - Ширяево

144

72

В документах к проекту отмечается, что предельные максимальные уровни тарифов на перевозку багажа (за каждые 10 кг багажа) определяются в размере 20% от предельных максимальных уровней тарифов за перевозку пассажиров (полный билет).

Отметим, что стоимость проезда на речном транспорте корректируется ежегодно. Так, годом ранее взрослый билет от Самары до Рождествено стоил 100 руб., детский - 50 рублей. Из столицы региона до Зольного - 174 и 87 руб., соответственно, до Ширяево - 142/71 руб., до Богатыря - 146/73 руб., до Солнечной Поляны - 152/76 руб., до Поляны им. Фрунзе - 94/47, до Подгор и Гавриловой Поляны - 124/62 руб., до Винновки (Осиновка) - 152/76 рублей.

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