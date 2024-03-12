Стали известны дата начала навигации в регионе и новые цены на билеты

Министерство транспорта Самарской области ищет подрядчика для речных перевозок в регионе. Заявка ведомства опубликована на сайте госзакупок. Потратить на эти цели планируется 75,1 млн рублей.

Согласно приложению к контракту, выбрать перевозчика планируется не позднее 21 марта. Начало навигации по Волге запланировано на 7 апреля.

Цены на речные перевозки в 2024 г. станут выше. Так, взрослый билет от Самары до Рождествено будет стоить 100 руб., детский - 50 рублей. Из столицы региона до Зольного - 174 и 87 руб., соответственно, до Ширяево - 142/71 руб., до Богатыря - 146/73 руб., до Солнечной Поляны - 152/76 руб., до Поляны им. Фрунзе - 94/47, до Подгор и Гавриловой Поляны - 124/62 руб., до Винновки (Осиновка) - 152/76 рублей.