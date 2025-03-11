Под Самарой кто-то незаконно сбрасывает канализационные отходы рядом с селом

Прокуратурой Волжского района Самарской области начала проверку в связи с сообщениями о сбросе отходов в с. Яблоновый Овраг.
Подтвердилось, что рядом с селом кто-то сбрасывает канализационные отходы. Надзорное ведомство проверит на причастность к сбросу отходов пивоваренный завод ООО "Респект".
Кроме того, полиция начала административное расследование для поиска причастных к несанкционированному сбросу отходов.
Ситуацию прокомментировали в правительстве региона:
"В середине февраля инспекцией по охране окружающей среды Волжского района в ходе обследования выявлен земельный участок со следами сброса канализационных отходов. Автотранспорта и физических лиц на указанном земельном участке зафиксировано не было. Фотоматериалы направлены в полицию. Сегодня инспекцией будет осуществлен повторный выезд. Главой поселения будут проведены беседы с владельцами ассенизаторских машин близлежащих населенных пунктов. Также будет установлен контроль за местом сброса отходов в целях выявления нарушителей".
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.