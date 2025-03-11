Под Самарой кто-то незаконно сбрасывает канализационные отходы рядом с селом

Прокуратурой Волжского района Самарской области начала проверку в связи с сообщениями о сбросе отходов в с. Яблоновый Овраг.

Подтвердилось, что рядом с селом кто-то сбрасывает канализационные отходы. Надзорное ведомство проверит на причастность к сбросу отходов пивоваренный завод ООО "Респект".

Кроме того, полиция начала административное расследование для поиска причастных к несанкционированному сбросу отходов.

Ситуацию прокомментировали в правительстве региона:

"В середине февраля инспекцией по охране окружающей среды Волжского района в ходе обследования выявлен земельный участок со следами сброса канализационных отходов. Автотранспорта и физических лиц на указанном земельном участке зафиксировано не было. Фотоматериалы направлены в полицию. Сегодня инспекцией будет осуществлен повторный выезд. Главой поселения будут проведены беседы с владельцами ассенизаторских машин близлежащих населенных пунктов. Также будет установлен контроль за местом сброса отходов в целях выявления нарушителей".