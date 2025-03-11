16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Под Самарой кто-то незаконно сбрасывает канализационные отходы рядом с селом Из-за атаки БПЛА в Самару направили 10 рейсов до Москвы У пенсионерки из Красноярского района мошенники с помощью хитрой схемы похитили полмиллиона рублей Пожарные спасли человека при тушении квартиры в Кинеле В Тольятти задержали мужчину, который зарезал сожительницу

Происшествия

Под Самарой кто-то незаконно сбрасывает канализационные отходы рядом с селом

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 105
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратурой Волжского района Самарской области начала проверку в связи с сообщениями о сбросе отходов в с. Яблоновый Овраг.

Фото: Прокуратура Самарской области

Подтвердилось, что рядом с селом кто-то сбрасывает канализационные отходы. Надзорное ведомство проверит на причастность к сбросу отходов пивоваренный завод ООО "Респект".

Кроме того, полиция начала административное расследование для поиска причастных к несанкционированному сбросу отходов.

Ситуацию прокомментировали в правительстве региона:

"В середине февраля инспекцией по охране окружающей среды Волжского района в ходе обследования выявлен земельный участок со следами сброса канализационных отходов. Автотранспорта и физических лиц на указанном земельном участке зафиксировано не было. Фотоматериалы направлены в полицию. Сегодня инспекцией будет осуществлен повторный выезд. Главой поселения будут проведены беседы с владельцами ассенизаторских машин близлежащих населенных пунктов. Также будет установлен контроль за местом сброса отходов в целях выявления нарушителей".

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6