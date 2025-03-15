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Происшествия

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с земельным участком в Смышляевке

СМЫШЛЯЕВКА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жителей пгт. Смышляевка Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Жительница Смышляевки оставила комментарий на странице информационного центра СК РФ "Вконтакте". Она сообщила о нарушении прав жильцов по ул. Южной. В 2021 году земельный участок, на котором планировалась подъездная дорога, был передан администрацией в частную собственность. На нем построили жилой дом.

При этом альтернативные пути для своевременного прибытия экстренных служб отсутствуют, а сами жители не могут проехать к своим домовладениям. Обращения в администрацию результатов не принесли, местным жителям предлагают построить дорогу за свой счет.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении", — отмечается в сообщении.

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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