Бастрыкин взял на контроль ситуацию с земельным участком в Смышляевке

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жителей пгт. Смышляевка Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
Жительница Смышляевки оставила комментарий на странице информационного центра СК РФ "Вконтакте". Она сообщила о нарушении прав жильцов по ул. Южной. В 2021 году земельный участок, на котором планировалась подъездная дорога, был передан администрацией в частную собственность. На нем построили жилой дом.
При этом альтернативные пути для своевременного прибытия экстренных служб отсутствуют, а сами жители не могут проехать к своим домовладениям. Обращения в администрацию результатов не принесли, местным жителям предлагают построить дорогу за свой счет.
В СУ СК России по Самарской области по данному факту проводится процессуальная проверка.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.