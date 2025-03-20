В Безенчуке грузовик повредил газовую трубу

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В четверг, 20 марта, в 13:06 в пожарную охрану поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Безенчук на ул. Нефтяников большегруз наехал на газовую трубу. Об этом сообщили в ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС