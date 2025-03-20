В Безенчуке грузовик повредил газовую трубу

В четверг, 20 марта, в 13:06 в пожарную охрану поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Безенчук на ул. Нефтяников большегруз наехал на газовую трубу. Об этом сообщили в ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
К месту происшествия сразу выехал дежурный караул ПСЧ № 115 ПСО № 44 в количестве трех человек.
По прибытии пожарные-спасатели блокировали подход людей к поврежденной трубе и оказали содействие сотрудникам газовой службы в проведении необходимых аварийных мероприятий.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.