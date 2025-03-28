Среднегодовая температура воздуха в Самаре перевалила за 7 градусов

Погода в Самарской области с каждым годом становится всё теплее. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Вячеслав Демин.
По его словам, 2024 год вошел в четверку самых теплых. Например, в Самаре средняя годовая температура воздуха составила 7,2 градусов при климатической норме в 6 градусов. Показатели выше были — например, в 2020 году среднегодовая температура составила 7,4 градуса.
Метеоролог отметил, что одной из аномалий года стала зима:
"В декабре температура воздуха превысила нормативные значения на три градуса, в январе — на шесть. Средний показатель по области был -4,3, а должен быть -10 градусов. Причем от 10 до 17 дней отмечались оттепели. В феврале средняя температура составила -9,4 градуса, что на 1 градус выше нормы. Но вот осадков в этом месяце выпало 18 мм, что составляет лишь 57% от нормы".
По данным Вячеслава Демина, минувший январь был одним из самых теплых с 1930 года (выше показатели фиксировали только в 2007 и 2020 годах). При этом изотерма этого месяца на четыре градуса выше показателей 1900 года:
"Тогда изотерма января составляла -14 градусов, в этом году -10 градусов. По этим данным видно, что зима потеплела в среднем на 4 градуса".
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???