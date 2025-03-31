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Финансы Экономика и бизнес

Автовышки MAXXPOWER LIMITED EDITION с эксклюзивной скидкой на лизинг в СARCADE

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE принимает заявки на финансирование автовышек MAXXPOWER LIMITED EDITION в рамках официального сотрудничества с поставщиком. Предложение действует на договоры, заключенные до 20 июня 2025 года.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Специальная программа предоставляет возможность воспользоваться эксклюзивной скидкой в размере 3% при оформлении в лизинг юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем моделей MX28S, MX30S, MX33S, MX36S, MX45S. Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приводит к его снижению. Подробности предложения уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

В линейке автовышек MAXXPOWER LIMITED EDITION представлена улучшенная комплектация, включающая анемометр, датчик веса, люльку-трансформер, розетку с трансформатором, электронное табло, кондиционер и отопитель. Каждая машина имеет уникальный серийный номер, а также увеличенную массу шасси, в том числе усиленную раму. Обновлённая кабина серого цвета отличается эксклюзивным дизайном и хромированными деталями.

CARCADE финансирует приобретение всех транспортных средств на индивидуальных условиях: возможность настройки графика платежей под бизнес клиента с включением страховых продуктов в график лизинга, без ограничения по количеству транспортных средств. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5yGSsKE

ИНН 3905019765

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