Наркоторговец из Новокуйбышевска при виде полиции проглотил 5 пакетов с запрещенными веществами

В Самарской области в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Новокуйбышевска за незаконный сбыт запрещенных веществ. Во время задержания выяснилось, что мужчина проглотил пять пакетиков с веществами, заметив незнакомцев возле своего подъезда, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В августе 2024 г. полиция Железнодорожного района задержала на ул. Авроры 53-летнего самарца со свертком метадона. На него завели уголовное дело и направили в суд. Во время расследования удалось установить и "продавца" запретных веществ - им оказался ранее судимый за хранение наркотиков 40-летний житель Новокуйбышевска. На него устроили облаву, но тот, завидев полицейских, проглотил пакетики с наркотиками.

Позже он пояснил правоохранителям, что приобрел партию веществ для продажи, но, заметив незнакомцев у своего подъезда, испугался и проглотил товар.

"Оперуполномоченные убедились, что местный житель не нуждается в медицинской помощи, и изъяли после необходимых процедур пять пакетиков с метадоном", - отмечается в сообщении.

Сейчас продавцу запрещенки предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 30, ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные в значительном размере"). Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу.