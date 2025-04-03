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Наркоторговец из Новокуйбышевска при виде полиции проглотил 5 пакетов с запрещенными веществами Суд оставил под стражей главврача самарской поликлиники, подозреваемого в мошенничестве Экс-чиновников администрации Кошкинского района обвиняют в злоупотреблении и подлоге при реализации нацпроекта Самарец перевел хитрым мошенникам 400 тысяч рублей В Самаре задержали мужчин, ударивших полицейского

Преступления Происшествия

Наркоторговец из Новокуйбышевска при виде полиции проглотил 5 пакетов с запрещенными веществами

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Новокуйбышевска за незаконный сбыт запрещенных веществ. Во время задержания выяснилось, что мужчина проглотил пять пакетиков с веществами, заметив незнакомцев возле своего подъезда, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В августе 2024 г. полиция Железнодорожного района задержала на ул. Авроры 53-летнего самарца со свертком метадона. На него завели уголовное дело и направили в суд. Во время расследования удалось установить и "продавца" запретных веществ - им оказался ранее судимый за хранение наркотиков 40-летний житель Новокуйбышевска. На него устроили облаву, но тот, завидев полицейских, проглотил пакетики с  наркотиками. 

Позже он пояснил правоохранителям, что приобрел партию веществ для продажи, но, заметив незнакомцев у своего подъезда, испугался и проглотил товар.

"Оперуполномоченные убедились, что местный житель не нуждается в медицинской помощи, и изъяли после необходимых процедур пять пакетиков с метадоном", - отмечается в сообщении.

Сейчас продавцу запрещенки предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 30, ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные в значительном размере"). Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Гид потребителя

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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