С очистных сооружений Сызрани в Волгу сбрасывали сточные воды с превышением загрязняющих веществ

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, соблюдаются ли требования водного законодательства на очистных сооружениях в Сызрани и обнаружила грубые нарушения в работе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Выяснилось, что с очистных сооружений, часть которых (станция механической очистки и дезинфекции) была реконструирована в рамках нацпроекта "Экология", продолжается сброс сточных вод в Волгу с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
"С целью устранения нарушений закона и инициирования реконструкции станции биологической очистки природоохранный прокурор обратился в суд", — отмечается в сообщении.
Суд удовлетворил требования, направленные на доведение стоков с очистных сооружений до установленных нормативов. Сейчас устранение нарушений законодательства находится на контроле Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.