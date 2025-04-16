С очистных сооружений Сызрани в Волгу сбрасывали сточные воды с превышением загрязняющих веществ

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, соблюдаются ли требования водного законодательства на очистных сооружениях в Сызрани и обнаружила грубые нарушения в работе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выяснилось, что с очистных сооружений, часть которых (станция механической очистки и дезинфекции) была реконструирована в рамках нацпроекта "Экология", продолжается сброс сточных вод в Волгу с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

"С целью устранения нарушений закона и инициирования реконструкции станции биологической очистки природоохранный прокурор обратился в суд", — отмечается в сообщении.

Суд удовлетворил требования, направленные на доведение стоков с очистных сооружений до установленных нормативов. Сейчас устранение нарушений законодательства находится на контроле Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.