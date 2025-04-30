В связи с празднованием Дня Победы в Самаре ограничат движение транспорта

В связи с проведением мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., в Самаре введено временное ограничение движения транспорта, сообщает Госавтоинспекция.
Ограничения будут действовать в Самарском и Ленинском районах:
С 06:00 1 мая до 23:59 9 мая
- по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской.
С 06:00 1 мая до 23:59 9 мая
- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.
С 06:00 2 мая до 15:00 9 мая
- по ул. Молодогвардейской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской.
С 16:00 до 23:00 2 мая
- по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Чапаевской,
- по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской.
С 16:00 до 23:00 3 мая и 5 мая, с 06:00 до 14:00 7 мая
- по ул. Молодогвардейской от ул. Некрасовской до ул. Льва Толстого,
- по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской,
- по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской,
- по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева,
- по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Куйбышева,
- по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева,
- по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева.
С 20:00 8 мая до 15:00 9 мая
- по ул. Молодогвардейской от ул. Венцека до ул. Ульяновской,
- по ул. Чапаевской от ул. Ленинградской до ул. Красноармейской,
- по ул. Фрунзе от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской,
- пер. Репина от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской,
- по ул. Высоцкого ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской,
- по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева,
- по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева,
- по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Куйбышева,
- по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева,
- по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева.
С 06:00 до 15:00 9 мая
- по ул. Галактионовской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской,
- по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Полевой,
- по ул. Куйбышева от пл. Революции до ул. Вилоновской,
- по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Полевой,
- по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской,
- по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького,
- по ул. Вилоновской от ул. Самарской до ул. Максима Горького,
- по ул. Ульяновской от ул. Самарской до ул. Чапаевской,
- по Студенческому переулку от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской,
- по ул. Маяковского от ул. Галактионовской до Волжского проспекта.
С 06:00 до 23:59 9 мая
- по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской,
- по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького,
- по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Чапаевской,
- по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького,
- по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской,
- по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской.
С 12:00 до 21:00 10 мая
- по Волжскому проспекту от Студенческого переулка до ул. Осипенко,
- по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта,
- по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта,
- по ул. Лесной от ул. Полевой до Волжского проспекта.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???