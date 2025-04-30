В связи с празднованием Дня Победы в Самаре ограничат движение транспорта

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В связи с проведением мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., в Самаре введено временное ограничение движения транспорта, сообщает Госавтоинспекция.