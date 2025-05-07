В Куйбышевском районе Самары без воды остались тысячи жителей

В среду, 7 мая, в 8:35 в Куйбышевском районе Самары произошло ЧП с утечкой холодной воды. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, утечка произошла на водоводе диаметром 700 мм на ул. Старо-Набережной, 2а.
"На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 277 многоквартирных и 2590 частных жилых домов", - рассказали спасатели.
Ориентировочное время восстановления водоснабжения — 22:00 7 мая.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.