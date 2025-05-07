В Куйбышевском районе Самары без воды остались тысячи жителей

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В среду, 7 мая, в 8:35 в Куйбышевском районе Самары произошло ЧП с утечкой холодной воды. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, утечка произошла на водоводе диаметром 700 мм на ул. Старо-Набережной, 2а.