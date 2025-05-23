Следственный комитет проверит информацию о митинге в Самаре

В Самаре Следственный комитет организовал проверку после появления в соцсетях видео с "несанкционированным митингом".
"По поручению руководства следственного управления Следственного комитета России по Самарской области организована проверка по публикации в сети Интернет. В соцмедиа размещена информация о том, что в городе Самаре проведен несанкционированный митинг. Произошедшее зафиксировано на видео", - сообщают в региональном управлении СК.
Ранее по соцсетям разошлись ролики, на которых десятки мужчин сидят на коленях в одном из дворов Первого квартала поселка Мехзавод. Происходящее похоже на мусульманское богослужение.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.