Следственный комитет проверит информацию о митинге в Самаре

В Самаре Следственный комитет организовал проверку после появления в соцсетях видео с "несанкционированным митингом".

"По поручению руководства следственного управления Следственного комитета России по Самарской области организована проверка по публикации в сети Интернет. В соцмедиа размещена информация о том, что в городе Самаре проведен несанкционированный митинг. Произошедшее зафиксировано на видео", - сообщают в региональном управлении СК.

Ранее по соцсетям разошлись ролики, на которых десятки мужчин сидят на коленях в одном из дворов Первого квартала поселка Мехзавод. Происходящее похоже на мусульманское богослужение.