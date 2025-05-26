За выходные водители в Самарской области нарушили ПДД больше 1000 раз

В ходе рейдовых мероприятий с 23 по 25 мая в Самарской области сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1000 различных правонарушений в области дорожного движения.

Так, 52 водителя сели за руль нетрезвыми. За тонировку к ответственности привлечены 124 автомобилиста.

Во время рейдовых мероприятий выявлены 35 нарушителей правил перевозки детей. Шесть пешеходов нарушили ПДД, а 19 водителей не пожелали уступить дорогу пешеходам.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 99 водителей проигнорировали использование ремней безопасности.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.