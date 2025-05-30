В Самаре возбудили уголовное дело на военного, подозреваемого в мошенничестве

УФСБ России по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении военнослужащего части, дислоцирующихся в ДНР. Его подозревают в мошенничестве.

По версии правоохранителей, в январе 2025 г. он предложил другому военному оформить документы о госпитализации, чтобы получить статуса "временно не годен к военной службе", а затем и статуса "не годен к военной службе". За "услуги" подозреваемый запросил 270 тыс. руб., которые якобы собирался передать неким уполномоченным должностным лицам. Однако при опросе военный признался, что не имел возможности и намерений выполнить обещание, а деньги хотел оставить себе.