В Самаре возбудили уголовное дело на военного, подозреваемого в мошенничестве

УФСБ России по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении военнослужащего части, дислоцирующихся в ДНР. Его подозревают в мошенничестве.
По версии правоохранителей, в январе 2025 г. он предложил другому военному оформить документы о госпитализации, чтобы получить статуса "временно не годен к военной службе", а затем и статуса "не годен к военной службе". За "услуги" подозреваемый запросил 270 тыс. руб., которые якобы собирался передать неким уполномоченным должностным лицам. Однако при опросе военный признался, что не имел возможности и намерений выполнить обещание, а деньги хотел оставить себе.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы