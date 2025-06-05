В Самаре планируют отменить еще один автобусный маршрут

Администрация Самары подготовила проект поправок в реестр муниципальных маршрутов. Из него собираются исключить один пункт.

Речь идет об отмене автобусного маршрута № 80, который курсирует между железнодорожным вокзалом и микрорайоном Волгарь, до остановки "Парк дружбы народов".

"В адрес департамента транспорта поступило заявление от организации-перевозчика о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по автобусному маршруту № 80 "Парк дружбы народов — Железнодорожный вокзал". Дважды проводились открытые конкурсы. По окончании срока подачи заявок, не подано ни одной заявки от перевозчиков", — говорится в пояснительной записке.

Маршрут хоть и был муниципальным, но работал по нерегулируемому тарифу. Около года назад его предлагали сделать льготным и продлить до ул. Авроры. Но этого так и не произошло.

При этом жители Куйбышевского района регулярно жалуются на нехватку общественного транспорта. Чтобы решить проблему, власти запустили несколько новых автобусных маршрутов.